Ana Guerra desvela la razón por la que ya no es amiga de Aitana Ocaña tras su estrecha relación

Ana Guerra (29 años) y Aitana Ocaña (24) ya no son amigas. Su relación podría ser nula en estos momentos o, al menos, mucho más distante que hace un tiempo. Las que un día fueron concursantes y buenas amigas intramuros de Operación Triunfo 2017, llegando, tiempo después, a postularse, de la mano, para Eurovisión con la versión musical Lo malo, hoy sus caminos han tomado rumbos diferentes y divergentes.

Así lo ha desvelado, para sorpresa de casi todos, Ana Guerra. Sostiene la canaria, en el pódcast de Ibai Vegan, que no ha ocurrido nada especial o extraordinario, que entre ellas no se ha producido discusión o pelea o malentendido alguno a nivel personal. Simplemente, con el paso inexorable del tiempo, la relación comenzó a enfriarse hasta que el trato dejó de ser el mismo.

“Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella y me la comía a besos, pero yo no hablo con Aitana", ha asegurado Guerra en dicho espacio. "Nos ha separado la vida de una forma natural, como se te separa a ti una persona que a lo mejor piensas que va a formar parte de tu vida siempre y no es así", ha añadido.

Ana Guerra y Aitana Ocaña durante su participación en 'El Hormiguero'. Gtres

No existe drama en esta suerte de ruptura amistosa. Según Ana, quién sabe si la vida, en un futuro, las vuelve a unir con la misma intensidad. "Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar súper bien y volvamos a tener esa relación. Pero no, yo no sé hoy dónde está Aitana, ni ella sabe dónde estoy yo y no pasa nada", ha expresado.

Dos carreras musicales, por orden natural, van por caminos diferentes, y así lo entiende Guerra, sin dramatismos ni afán de magnificar nada: "Al final ella tuvo una proyección diferente a la mía. Ella hizo así y yo hice así, yo empecé a bajar y ella empezó a subir. Ella tenía mucho más trabajo que yo. Ella viajaba más que yo. Ella sacaba más canciones que yo".

Ana Guerra asume este extremo, aunque no siempre supo encajar, en sus propias palabras, esta disparidad en el público: "Tú te alegras, te vas a alegrar muchísimo, porque quieres que les vaya bien a todos tus compañeros. Pero sí que es verdad que yo no entendía mucho qué estaba haciendo yo mal".

La polémica de Aitana

Este mes de octubre, que está a punto de tocar a su fin, estará marcada por siempre en el calendario profesional de Aitana con un tiempo agridulce. Al éxito sin rival que ha cosechado con su último proyecto musical, Alpha, se une una agria polémica.

Con esta nueva etapa musical, Aitana ha querido dejar atrás la imagen de niña buena que muchos tenían todavía de ella y abrazar un nuevo estilo muy alejado a lo que su público estaba acostumbrado.

Polémica por la “atrevida” actuación de Aitana durante su primer concierto en Valencia de su nuevo disco Alpha. pic.twitter.com/7lfm9giQCJ — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 3, 2023

La cantante abría su gira en Valencia con un reto para sus fans: todos debían acudir al concierto de rosa. Lo que no se esperaban, es que la sorpresa llegase encima del escenario.

A través de sensuales movimientos, bailes sensuales y acercamientos con sus bailarines, Aitana dejaba sin palabras a los asistentes del concierto. Poco tardaron las redes sociales en hacerse eco de los vídeos de su actuación.

Hay dos bandos divididos: los que defienden que Aitana ha pasado página y está en un nuevo momento de su carrera musical, donde se siente más empoderada y segura de sí misma; y los que critican que se dé besos, realice posturas sugerentes y provocativos pasos delante del público más pequeño.

