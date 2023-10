Kendall Jenner revela sus serios problemas de ansiedad y el "miedo" que le provoca ser madre en un futuro

El pasado mes de marzo un romántico beso en los labios puso fin a las especulaciones de las redes sociales y la prensa internacional. Tras varios días de incesantes rumores, y unas esclarecedoras fotografías juntos, Kendall Jenner (27 años) y Bad Bunny (28) confirmaron lo que era un secreto a voces: se convertían en la nueva pareja del mundo del espectáculo.

Tras una cita nocturna en un restaurante japonés de West Hollywood, California, el cantante y la modelo intercambiaron un cariñoso gesto que quedó patentado en un vídeo captado por los paparazzi y, posteriormente, publicadas en los medios estadounidenses. Qué duda cabe de que ambos están viviendo un excelso momento sentimental y su historia de amor ha alcanzado velocidad de crucero.

En medio de esta felicidad, Kendall se ha sincerado como nunca sobre sus posibles y futuros planes de maternidad. Lo ha hecho en el último episodio del celebérrimo y aplaudidísimo reality show Las Kardashian, que en España se puede ver a través de la plataforma Disney Plus. Kendall siente "miedo" por ser madre. La razón es clara: los serios problemas de ansiedad que padece.

En un momento dado del documental, la modelo departe con su excuñado, Scott Disick, y en la profundidad de la conversación le expone sus problemas con la maternidad a raíz de ver cómo es incapaz de controlar a Pyro, su mascota. "Necesito que alguien me ayude con mi perro", asegura Jenner, para añadir: "Es que es salvaje y me cuesta seriamente tratar con él".

En esa línea, Kendall se desahoga y cuenta que Pyro tiene "una ansiedad por separarnos realmente grave". Ahí narra la hermana de Kim Kardashian (43) su dolencia: "Yo sufro de ansiedad y creo que él también la sufre. Tal vez yo sea el problema. ¿Es posible que sienta mi ansiedad? Porque entonces yo podría ser el origen del problema".

Continúa reflexionando Kendall en Disney: "La verdad es que lo que más miedo me da es preguntarme: '¿Voy a ir a peor a lo largo de mi vida?'. Porque yo ahora mismo siento que mi ansiedad está peor que nunca. Cuanto más mayor me hago, ¿esto se va a ir poniendo cada vez peor?".

Esta no es la primera vez que Kendall se abre en canal y cuenta los serios problemas que tiene con la ansiedad desde que era pequeña. En una entrevista para la revista Vogue, en 2021, Jenner deslizaba: "Recuerdo que era muy joven, yo diría que unos 8, 9 o 10 años, y que me faltaba el aire y me fui con mi madre y se lo conté".

Jenner incluso reconoció que aquello le provocó, incluso, efectos físicos, creyendo que se estaba "muriendo": "Creo que la sobrecarga de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que en cierto modo hizo que se me fuera de las manos. (...) He tenido momentos en los que siento la necesidad de que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando, no puedo respirar y preciso de ayuda".

Kendall sostiene que se siente culpable, pues comprende y es consciente de que su situación es más que privilegiada a todos los niveles. Así y todo, no puede evitar sentir ansiedad.

Kendall y el amor

Kendall Jenner está viviendo una nueva historia de amor tras poner fin a su relación con el jugador de baloncesto Devin Booker (26). Llevaban dos años juntos con algunas idas y venidas. El pasado verano tomaron caminos separados, pero volvieron a darse una nueva oportunidad que, finalmente, terminó en ruptura.

De la vida amorosa del cantante puertorriqueño, en cambio, se conoce poco. Sin embargo, en su popular canción Yonaguni ya vaticinaba que este año estaría al lado de una mujer glamurosa: "Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo y un blunt. Tú te ve' asesina con ese mahón, me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Banshee, Gucci, Givenchy...".

Bad Bunny ha destacado, sobre todo, por su música. Hizo historia en la última edición de los Premios Grammy, consiguiendo tres nominaciones, entre ellas en la categoría de mejor álbum del año, en la que en toda la trayectoria de los galardones sólo dos artistas latinos han sido nominados. Por otro lado, el reguetonero ha probado suerte en la pantalla, participando, por ejemplo, en Bullet Train o Narcos: México.

