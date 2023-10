Lourdes Montes acierta con un doble estreno de Hoss Intropia: camisa 'boho' y chaleco de punto con rayas

El chaleco se ha convertido en un must del entretiempo. No sólo porque suman una capa más al outfit, permitiendo hacer frente a las bajas temperaturas. Este tipo de pieza también eleva el look, dando un toque estiloso hasta al atuendo más básico. Así lo confirma uno de las últimas apuestas de Lourdes Montes (39 años), quien el pasado fin de semana estrenaba prendas de Hoss Intropia, una de las firmas favoritas de vips e influencers.

Para un plan con amigas (y niños incluidos) nada mejor que apostar por un estilismo deportivo, pero sin dejar a un lado el glamour. Lourdes Montes se decantó por un look comodísimo a la vez que chic, conquistando a un buen número de followers. "Vas ideal", "No nos puede gustar más el look" o "Me encanta como vas vestida" fueron algunos de los comentarios que recibió.

Lourdes Montes, en concreto, se decantó por un vaquero básico tipo campana, uno los modelos que viene pisando con fuerza desde hace varias temporadas. En la parte superior llevó la blusa 'Simone' de Hoss Intropia con la que conseguía un aire boho chic. El diseño es de tejido rústico con bordados a contraste, de escote redondo, manga larga y con botones. Su precio es de 89 euros.

Para elevar el look, Lourdes Montes eligió un chaleco de punto, también de estreno, de la misma firma y que seguía la misma línea boho. Se trata del modelo 'Carlota', "perfecto para el tiempo otoñal", según la marca, de cuello abierto y con bolsillos delanteros. Está confeccionado en dos colores, haciendo un efecto de estampado de rayas. Ha sido rebajado en un 25% alcanzando los 66,75 euros.

Lourdes Montes imitó a la perfección el estilismo de la modelo de la marca, arriesgando con una combinación de doble estampado. No obstante, el chaleco también es ideal para lucirlo con piezas más básicas, consiguiendo que este se convierta en el protagonista del look. Es, sin duda, una prenda comodín que sirve para hacer frente a las bajas temperaturas de otoño, a la vez que aporta un toque glam.

En cuanto al calzado, la mujer de Fran Rivera optó por unas zapatillas que, aunque estaban cubiertas con el vaquero, no pasaron desapercibidas. De hecho, una de sus seguidoras le preguntó por el modelo y la propia Lourdes comentó que se trata de unas Nike. Un diseño cómodo con la que mantenía la paleta de color terracota del resto del outfit. El toque final se lo dieron sus gafas de sol oscuras y la melena recogida en un moño messy.

