Una soltera de 'First Dates' estalla al saber que su cita ya está enamorada: "Un hombre que tiene la mente en otra"

Noche agridulce en First Dates. Este miércoles 9 de octubre, varios solteros fueron a darse una oportunidad en el amor. Así sucedió con Rosalía, una vizcaína que lleva 11 años sin pareja y que estuvo casada durante 3 décadas, tuvo una cita con Pablo, un maduro alicantino que le hizo “perder el tiempo”. En medio de la cena, supo que éste ya estaba enamorado de otra mujer.

Ya desde el inicio, Rosalía se mostraba cauta a la hora de conocer a alguien. La mujer confesaba que buscaba un hombre que fuese sentimental, animalista, enérgico y naturalista. Eso sí, señalaba que es de ideas férreas respecto al sexo, algo que para ella es algo muy íntimo y que sólo se entrega cuando se siente enamorada.

“Siempre cierro puertas a la intimidad, no puedo hacer nada. Ni manualidades, ni abrirme de ninguna manera. Si no estoy en el grado de enamoramiento en el que estuve cuando conocí a mi expareja, me bloqueo”, compartía la vizcaína a Carlos Sobera antes de conocer a Pablo.

Parecía que el perfil de Pablo le encajaba, dado que el reflexólogo tenía una fe inamovible en el poder de la naturaleza. A pesar de ello, el alicantino rechazó rápidamente a la vasca. “Ella no es lo que necesito. Yo necesito a una mujer más natural, que sea hippie”, expresaba el hombre al equipo del programa.

La cena sólo confirmó las palabras de Pablo. Ambos se mostraron muy distintos. El alicantino hablaba de que le apasionaba hacer nudismo. Sin embargo, la vizcaína no contemplaba mostrarse sin ropa delante de desconocidos. “Yo me siento desprotegida”, confesaba Rosalía. En el terreno sexual, los dos se mostraron igual de alejados.

Rosalía y Pablo en 'First Dates'.

“Nunca me ha aportado mucho el tema sexual. Yo no lo necesito para vivir”, expresaba la vizcaína, señalando que, para entregarse en la cama, tiene que estar “conectada” con su pareja. “No vemos el sexo de la misma forma y yo soy un poco liberal”, respondía su cita. La compatibilidad era nula.

Dado que la cena no parecía ir a buen puerto, Pablo se mostró impaciente y le expresó a Rosalía que no quería seguir conociéndola. El alicantino no esperó al momento de la decisión final y no tuvo ademán de hacer un gesto de cortesía y esperar. Es más, provocó que la soltera se enfadase cuando le reveló que estaba ya enamorado de otra mujer, la cual ya tenía pareja.

Rosalía en 'First Dates'.

“Entonces, ¿por qué has venido a aquí?”, quiso saber la vizcaína con claro gesto de desconcierto. El reflexólogo se justificó al señalar que acudió al dating show para intentar olvidarse de la mujer de la que está enamorado. Una explicación que no le valió a la soltera: “Yo he perdido la oportunidad de conocer a mi medio limón por este hombre. Me ha hecho perder el tiempo cuando ya tiene a otra mujer en la cabeza”.

El alicantino intentó mostrarse más conciliador y le propuso a la vizcaína una amistad, cosa que Rosalía rechazó rotundamente. “Que termine rápido esto, porque me voy”, exclamó visiblemente molesta. En el momento de la decisión final, la vasca volvió a cargar contra su cita, por haberle hecho “perder el tiempo”. “Me parece muy bien tu sinceridad, pero no me ha gustado conocer a un hombre que ya tiene en su mente a otra. Me ha caído como un jarro de agua fría”, dijo tajantemente.