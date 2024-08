Un soltero de 'First Dates Hotel' descoloca a su cita con su trabajo y luego la espanta por una de sus aficiones

Firts Dates Hotel continúa recibiendo a solteros que buscan a su media naranja refrescando así la parrilla de Telecinco durante las semanas de más calor del verano. Belinda y Enrique fueron dos de los protagonistas de la entrega que el canal de Mediaset España emitió este martes y que, por cierto, se apuntó un correcto 8,5% de share.

Belinda, de 42 años, acudía desde Benalmádena con el objetivo de encontrar el amor. Para hacerlo era consciente de que tenía que dejar a un lado su obsesión por el trabajo y su fuerte carácter. El programa la emparejó con Enrique, que a sus 46 años reconoció estar en un buen momento. "Nunca he tenido las ideas tan claras y nunca me he encontrado tan bien físicamente".

La química que tuvieron desde el primer momento hacía pensar que podrían salir de la mano del alojamiento que regenta Carlos Sobera. Pero poco a poco se fueron distanciando. La cita empezó con la sorprendente confesión de Enrique al contar a qué se dedica. "Tengo un laboratorio de clonación animal. Clonamos caballos, perros y gatos", dijo para la sorpresa de Belinda: "Nunca lo hubiera imaginado".

Pero no fueron las clonaciones lo que arruinó la velada, sino una de las aficiones de Enrique, tras expresar lo mucho que le gusta ir al monte cuando va a cazar. Belinda fue rotunda. "¿Eres cazador? Eso es un inconveniente", dijo para añadir fuera de cámaras lo siguiente: "No podría estar con un cazador. Yo veo un gatito en la calle y me agacho a tocarlo. Soy muy sensible con los animales".

Enrique quiso justificarse diciendo que "los cazadores somos los animalistas", algo que no coló. "¡Sí, claro!", respondía ella de forma irónica. "Eso yo creo que es una excusa. ¿Cómo un cazador puede proteger a los animales? Es imposible", dijo para preguntar después: "¿Por qué alguien caza? ¿Qué te lleva a matar un animal? ¿Por qué?".

Enrique y Belinda, durante su cita de 'First Dates Hotel'.

"Porque nos gustan los animales, porque alguien los tiene que matar y tienen que morir por algún lado", respondió él intentando salvar el contratiempo. Pese al románico paseo que disfrutaron a caballo, los dos solteros decidieron irse del hotel por caminos separados. "No quiero seguir conociendo a Belinda, no tenemos cosas en común. Cuando le diga que me gustan los toros, se levanta y se va", dijo él. "Ha sido un jarro de agua fría. No va conmigo", agregó ella.