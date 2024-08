Fuerte enganchón entre Paco Marhuenda y Óscar Puente en 'Espejo Público': "Me parece ofensivo"

Uno de los grandes problemas que está viviendo la ciudadanía española está relacionado con la inestabilidad que está sufriendo la red ferroviaria. Óscar Puente ha tenido que responder en Espejo Público sobre la multitud de retrasos y problemas de deficiencia y antigüedad en los trenes de Cercanías y la polémica alrededor de Talgo.

Además, el ministro de Transportes también ha tenido que pronunciarse sobre sus palabras en las que, presuntamente, presionaba al Tribunal Supremo para amnistiar a Puigdemont y hablar sobre las fotos de sus vacaciones jugando al golf. El antiguo alcalde de Valladolid ha respondido a estas preguntas desde el inicio. Antes de abordar las polémicas relacionadas con su función de ministro, Lorena García quiso saber si sus pronunciamientos contra el juez Llarena eran una manera de presionar al poder judicial.

En medio de la entrevista, surgió un tema con el que se dio por aludido Paco Marhuenda, colaborador habitual del magacín y director de La Razón. Todo vino porque, tras expresar su opinión sobre la amnistía a Puigdemont o la crisis que vive la red ferroviaria española, tocó abordar la polémica de las fotos del ministro jugando al golf mientras veraneaba. “¿A quién le gusta que le hagan fotos en su vida privada?”, expresaba el ministro.

“Lo que me da pena, y eso sí que me parece peligroso, es que no sepamos distinguir entre el periodismo serio, el periodismo a secas y lo que hace gente como Vito Quiles, Alvise o Javier Negre”, explicaba, relacionando así la noticia publicada por un diario impreso y que pertenece al Grupo Planeta, en la que también está Atresmedia, con figuras controvertidas que Lorena García no había mencionado.

“Es difícil de entender que te hagan fotos de tus vacaciones y las traten de relacionar con tu trabajo, como si uno no tuviera derecho a vacaciones por el hecho de ser ministro. La semana pasada se ha inundado el metro de Madrid y no he visto a ninguno de estos medios publicando fotos de las de Ayuso en California. Hay un 'tufillo' a populismo barato antisistema. Es impropio del periodismo serio”, argumentaba.

Precisamente, la presentadora defendía al diario del mismo grupo. “Yo le hablo de La Razón. Usted me ha citado a ciertas personas que no tienen nada que ver con un periódico serio como es el diario del que le hablo”, le espetaba la presentadora. “Es que han hecho lo mismo. Lo que ha hecho La Razón es ponerse al nivel de Vito Quiles. Ese es el problema. Tenemos que hacer algún tipo de reflexión”, razonaba Puente.

Paco Marhuenda y Óscar Puente en 'Espejo Público'.

“Se me denuesta constantemente. Tienen ahí al señor Marhuenda que niega mi condición de jurista, no hay más que coger la definición de la RAE, y que he llegado al Gobierno como un político provinciano”, sentenciaba. “Es denigrar y denostar. Lo han hecho con otros políticos de izquierdas como Irene Montero. yo tampoco valgo para la política. Es tremendo. Lo de provinciano me parece ofensivo. Como mínimo igual que el señor Feijóo. Somos provincianos y eso no nos hace menos capaces”, añadía.

Unas palabras que surgieron a raíz de otras que expresó Marhuenda previamente. “Yo si fuera político, sería de izquierdas, porque es vivir el mejor de los mundos”, comentaba. “Óscar Puente es ministro de lo que le diga Sánchez, [...] son los típicos políticos de provincia que tienen eso, que su sueño es dejar de ser alcalde de Valladolid, para ser ministro de España y poder ir a jugar al golf, y me parece muy bien", sentenciaba el periodista minuto antes.

“Entiendo que el ministro se pueda ofender o no. A mí me ofendieron muchísimo los ataques contra mi persona y mi diario que hizo, inclasificables. Yo no me considero jurista, sino catedrático de Derecho Constitucional y soy académico de número de jurisprudencia. Con todo ello, no me considero jurista. Por eso mismo, tampoco se lo considero a él. Creo que un jurista es otro tipo de persona, fruto de publicaciones, de oposiciones o de ejercicio de la abogacía”, justificaba Marhuenda.

“Lo que nosotros pensemos de lo que es alguien o uno mismo no es lo relevante. Tú puedes pensar que no soy jurista, pero puedes coger la RAE y ver que sí lo soy. Es como si yo dijera que no eres periodista, sino un político que ejerce de portavoz del Partido Popular en los medios. Esa es mi opinión, pero es innegable que eres periodista. Confundir la opinión personal con la narración falaz de los hechos es muy peligroso”, replicaba el ministro.

A pesar de la tensión, ni Marhuenda ni Puente subieron el tono. De hecho, el periodista alabó tanto el prestigio de la Universidad de Valladolid como la ciudad de Castilla y León. El ministro terminó su intervención de forma cordial, valorando las palabras del colaborador.