Carlos Latre desvela quiénes serán sus colaboradores en 'Babylon Show': el regreso de una presentadora a Telecinco

Cada vez falta menos para que empiece la nueva batalla del access prime time, una franja que controla sin problemas El Hormiguero. El programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 verá amenazada su hegemonía con dos nuevas ofertas en la competencia: el desembarco de David Broncano en La 1 —todo apunta a que llevará por título La Resiliencia— y de Carlos Latre en Telecinco con Babylon Show.

Precisamente, la cadena principal de Mediaset España ha arrancado una intensa promoción de este nuevo formato que intentará reflotar su franja maldita, tal y como informó en exclusiva BLUPER en mayo. Hasta ahora lo había hecho con spots en los que Latre aparecía caracterizado de diferentes personajes públicos desde el exterior de las instalaciones del grupo de comunicación en Fuencarral.

El showman utiliza como reclamo a Tamara Falcó, Julio Iglesias, el rey Juan Carlos o Javier Milei para promocionar su nuevo reto en televisión. Sin embargo, las promos no parecen haber calado entre el público, pues son muchos los que han expresado su desencanto en redes sociales.

Pues bien, este martes, 13 de agosto, Telecinco ha dado un paso más allá lanzando otra promo en la que se desvela la identidad de los primeros colaboradores de Babylon Show. Josie encabeza el elenco. El estilista sigue sumando proyectos en televisión tras Bailando con las estrellas y Tu cara me suena.

El programa también contará como colaboradores a Marta Torné, que regresa a Telecinco tras Cámbiame; con los cómicos Rafa Maza y Leonor Lavado, y al actor Raúl Maro, conocido por su papel en la obra de Àngel Llàcer The Producers.

La promo presenta a todos los colaboradores en las alturas de un edificio en construcción. "Chicos, yo creo que a este paso no llegamos. Además, ¿alguien sabe de qué va esto de Babylón?", pregunta Torné, a lo que responde Josie: "¡No! Babylón es fiesta, desenfrento, rasé". "¿Y esto es rasé?" Pues vamos mal, eh", espeta de nuevo la actriz, a quien hemos visto en la serie Clanes.

"!Ay, que pavo!", suelta Rafa Maza en su papel Fabiolo. "Tranquilo, yo lo tendré todo listo. Tu batín de seda, los periódicos por la mañana y el nebulizado para tus baos matutino", añade Raúl Maro caracterizado de mujer. "Ay, Mari Carmen. Eres la mejor asistant que se puede tener. Chicos, tranquilos, que llegaremos", dice a continuación Latre.

¿Cuándo se estrena?

"Resucitar el espíritu de Babilonia nos traerá grandes aventuras", agrega el que fuese juez de Tu cara me suena. "Carlos, recuerda que el programa tiene que gustar a todos los españoles", dice Leonor Lavado emulando a la reina Letizia. "Déjeme terminar, majestad". "¿De qué me suena esa frase?", espeta la humorista. "Ahora no caigo y hablando de caer, ¿cómo bajamos de aquí?", remata Carlos Latre.

La fecha de estreno de Babylon Show está aún por confirmar, aunque se rumorea que podría ser en la última semana de agosto para adelantarse a la vuelta de El Hormiguero en Antena 3 y el debut de David Broncano en La 1. La web de la cadena, en su convocatoria para la búsqueda de público, define al programa producido por Producciones ERTAL como un "espacio para la actualidad, el humor, los grandes invitados, el optimismo y muchas sorpresas más"