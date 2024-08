La nueva vida de uno de los hijos de ‘¿Quién quiere casarse con mi madre?’ como creador de contenidos para adultos

Mediaset ya trabaja en la vuelta de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, el programa presentado por Luján Argüelles en el que cinco hombres buscan el amor bajo la atenta mirada de sus madres, que se encargarán de darles asesoramiento sobre qué es lo que más les conviene. Al menos, desde el punto de vista de cada una de ellas. Mari Carmen y Erik, Valeria y Alejandro, Mayka y Sequera, Mariví y Rubén y Begoña y Christian son las nuevas parejas de protagonistas del dating show.

¿Quién quiere casarse con mi hijo? tuvo tanta importancia en la parrilla de Cuatro que contó con un spin-off, ¿Quién quiere casarse con mi madre?, en la que la tortilla se daba la vuelta. Eran los hijos quienes tenían que encontrar novios a sus respectivas madres, conociéndolos en profundidad y regalando consejos a sus progenitoras.

Se estrenó a finales de 2013, y Paulina y Blanca, Charo y Quique, María Teresa y Nico, Mar y Javier y Toñi y Gabi fueron las cinco parejas participantes. Estuvo producido por Cuatro en colaboración con Eyerworks España, y en aquel otoño superó la barrera del millón de espectadores en cada una de sus entregas, con cuotas que iban del 6,8% al 8,8% de cuota de pantalla.

En el caso de María Teresa, entonces de 55 años, decía en su presentación que quería encontrar “a la persona que me dé chispa, que me dé alegría y que le ponga las pilas a este cuerpo serrano”. Y, como prototipo, tenía a Richard Gere. “Para mi madre no quiero a hombres mujeriegos, tristes ni aburridos”, aseguraba por su parte Nico.

En una entrevista en Bekia, ambos hablaban de su interés por seguir en la televisión una vez que acabase esta aventura. “Por supuesto que sí y más yo teniendo la formación precisamente en este ámbito. ¡Me encantaría participar en algún otro programa, reality o lo que surja!”, afirmaba Nico, a quien le propusieron previamente ser candidato de Roi en la primera edición de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?.

Nico y Mari Carmen en 'QQCCMM'.

A diferencia de otras personas a las que conocimos en programas tróspidos, a Nico y a Mari Carmen le perdimos la pista. Pero él siguió dedicándose a la comunicación, y, en los últimos tiempos, compagina su trabajo con el de creador de contenido para adultos en Onlyfans.

Así, en sus redes sociales, es fácil encontrar a Nico ligero de ropa, o compartiendo vídeos en los que está acompañado de otros hombres, en plena acción. Sus imágenes más picantes están disponibles en su perfil de la plataforma Onlyfans, y a las que se puede tener acceso por menos de 9 dólares al mes.

Buenos días!! Cuando peor duermo mejor me sale la rutina… no lo entiendo… hahaha pic.twitter.com/pLTXKGzDcR — N1C (Atlantis Cruise - Athens to Bcn) (@n1c_neo) June 5, 2024

Nico no es la primera persona conocida en tener perfil en Onlyfans. En esta misma plataforma tienen o han tenido perfil Dakota Tarraga y Sergio Mengual, ambos colaboradores de Cuentos chinos. Otras famosas como Mari Cielo Pajares llevan años generando ingresos a través de esta red social, también tienen o han tenido Onlyfans Rosario Mohedano, Marlene Morreau, Adrián Rodríguez o Jonan Wiergo, concursante de Supervivientes 2023, quien contó que se lo abrió durante un mes y asegura que ganó 38.000 euros.