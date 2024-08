La historia tras Juan, el primo de Almeida que busca pareja en TV: "Hizo un comentario muy feo"

Parece que por mucho que estén de vacaciones -las primeras desde que son marido y mujer-, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a Teresa Urquijo las noticias sobre su familia les persiguen este verano. Mientras pasan unos días en la casa de la familia de ella en Sotogrande (Cádiz), ha saltado una nueva polémica que les toca de lleno: la participación del primo del primer edil de la capital en First Dates.

"No llevan unos meses tranquilos, no. Primero lo del hermano de Teresa, Juan, que sale con Irene Urdangarin, y ahora esto. Relajados no están, no", confiesa una amiga de la familia de la esposa del político del Partido Popular.

Una de las cosas que más votos le ha hecho ganar al actual alcalde de Madrid es su buen carácter. Espontáneo y dicharachero, el edil de la capital española se convierte en el rey de las redes sociales cada vez que hace una de las suyas, ya en forma de declaración o con alguna 'trastada'.

Un claro ejemplo de su forma de ser ocurrió al principio del verano, cuando tras la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa no dudó en bromear en directo, en un canal de televisión, sobre su futura paternidad y el aumento de la natalidad tras un triunfo deportivo.

"Alcalde, ¿seguimos con la tarea de los gemelos?", le preguntó la presentadora. "Seguimos, seguimos, seguimos... pero esto ya se sabe", contestó entre risas. Tras esto, la periodista continuó con la broma, recordándole que, tras la victoria de España en la Eurocopa, todo apunta a que se disparan las tasas de natalidad en nuestro país. "Eso dicen, que tras la victoria de España en el Mundial del 2010 se dispararon y no vendría mal porque tenemos un problema demográfico en España", declaró.

El caso es que se debe de tratar de un gen familiar propio de los Martínez-Almeida y, desde la boda del alcalde de Madrid con Teresa Urquijo, hemos ido descubriendo distintos miembros del clan que han saltado a los medios de comunicación o a las redes sociales. El mismo día del enlace, un sobrino de Almeida, Pablo, se hizo viral tras comentar ante las cámaras de televisión cómo había sido el gran momento de la pareja, con cierto aire pijo usando términos como "son tan monos". Pues ahora, otro miembro del clan ha salido al ruedo, y ocupado muchos hilos de conversación en las redes sociales.

Aparición en televisión

Todo ocurrió la semana pasada, cuando en el programa de Cuatro 'First Dates Hotel' otro miembro de los Martínez-Almeida dio la campanada. Juan Antonio, el primo hermano del alcalde de la capital española, fue el protagonista de la noche y unos segundos después de las redes. Nadie esperaba que el personaje, que había sido anunciado a bombo y platillo por la cadena de Mediaset, se convirtiera en una fantasía. Un verdadero momentazo televisivo que dejó en shock al mismísimo Carlos Sobera.

Juan Antonio, que así se llama el primo del político del Partido Popular, tiene 64 años y lo primero que hizo al entrar en el espacio televisivo fue explicarle al presentador vasco la raza abolengo de su familia. "Descendemos de la reina Victoria Eugenia, tenemos varios títulos, mi padre es vizconde de San Enrique, mi abuelo es conde de Navasqües, mi abuela es marquesa de Argüelles, en fin, te podría estar contando los 20.000 títulos que poseemos". Sobera, levantaba su ceja derecha, gesto que tanto le caracteriza, sabiendo, como veterano de la pequeña pantalla que es, que aquello iba a ser un filón.

Nadie puede negar el parecido físico entre los dos primos, aunque Juan Antonio es bastante más mayor y nadie supo decir si el color de pelo que llevó a la cita televisiva era el suyo natural o era un tinte de ese extraño tono. Sin embargo, parecía que durante el programa Carlos Sobera no reconoció al familiar del alcalde hasta que él confesó su identidad.

Y cuando ya se iba a retirar para dejar a Juan Antonio disfrutando de los placeres de 'First Dates Hotel', el invitado le confesó: "Por cierto, eres amigo de mi primo", le dijo picando la curiosidad del presentador vasco. "¿Quién es tu primo?", le preguntó. "Almeida". "¿Almeida? ¿El alcalde? Le tengo aprecio, él a mí no sé. No me invitó a la boda", respondió Sobera. "No te perdiste nada", respondió Juan Antonio sin pelos en la lengua y riéndose. Cuando Sobera quiso saber si la boda había sido aburrida, Juan Antonio contestó con un: "Bueno, en fin… Llevé las arras en la boda de sus padres, de tío Chiqui y tía Ángela (ay, qué tiempos aquellos), y nada, pues somos primos, primos hermanos", reveló.

De ahí a hacerse viral en las redes sociales fue cuestión de minutos. En X el hashtag #primoalmeidafirstdatehotel se convirtió en lo más seguido de la velada en cuestión de minutos. Pero, ¿quién es este personaje que finalmente no hizo match con la pareja que el programa le asigno? Juan Antonio Martínez-Almeida es primo hermano del alcalde de Madrid. Como él mismo comentó en el programa, este soltero de 64 años es broker de arte. Es decir, se dedica a comprar y vender obras de artes para distintos clientes.

Según cuenta esta pasión le viene por una especie de trauma familiar. "Creo que nací con unos cuadros de estos de dos o tres metros en los que veía a una señora ahí vestida de negro o a un señor, y me daba hasta miedo, no podía dormir y le decía a mi madre: Mamá, quién es esta'. 'Es tu abuela, la marquesa de no sé qué' . 'Quítamela de aquí que no duermo'".

Juan Antonio, primo de Almeida, en el programa 'First Dates'.

Además, tiene inversiones en países de Oriente Medio en los que trabaja con distintas galerías de arte y museos. Con esta profesión y su origen familiar, dejaba claro que tenía dinero: "Soy sibarita, me gustan los lujos y me los puedo permitir. Me gusta lo bueno", admitía sin tapujos ante las cámaras de Cuatro. Durante el espacio televisivo él mismo admitió que era "la oveja negra" de la familia. Un clan "en el que se casaban los primos entre ellos por no perder los título", aseguró.

Y es que el clan de los Almeida tiene mucha historia. Hijo de Juan Antonio, un hermano del padre del alcalde de Madrid, Rafael Martínez-Almeida, al primo de José Luis no se le ha conocido nunca pareja estable. "Estuvo muy enamorado de una persona que nunca le correspondió, pero poco más sabemos de su vida amorosa. Que no para quieto, le encanta viajar y mudarse de un país a otro para comenzar siempre nuevas vidas", nos explica una persona cercana a la familia.

"Es verdad que estuvo en la boda de Pepito (como llaman con cariño al alcalde de la capital española dentro de su familia), pero estuvieron todos. Se llevan bien, pero no tienen mucha relación. De hecho, seguro que él fue el primer sorprendido de verlo en la tele y de que comentara su relación. Lo cierto es que nadie de la familia lo sabía", añade la misma fuente.

Un comentario desafortunado

Juan Antonio y José Luis son primos por parte de padre. El abuelo de ambos, Pablo tenía una fuerte vinculación con los condes de Barcelona. Fue un destacado monárquico durante el Franquismo y pertenencia al Consejo Privado de don Juan. De hecho, en la residencia de los abuelos se producían distintos encuentros para intentar promover la restauración de los Borbones en España.

"Cuando murieron los abuelos, y después los padre de Pepito, la cosa se enfrió mucho con sus primos, es natural. Ellos eran seis hermanos, así que pueden salir primos hasta de debajo de la alfombra. Todos estuvieron invitados al enlace, desde este que es broker de arte hasta otro que es actor. Al ser muchos, puede pasar cualquier cosa. Otro que recuerdo que estuvo implicado en el asunto de las mascarillas con Rafael Medina, aunque ese no estuvo en la boda", explica entre risas la misma fuente.

Entre ambos primos la diferencia de edad es bastante amplia, mientras que Juan Antonio tiene 64 años, José Luis tiene 49. "Eso ha hecho siempre que se lleven bien, pero no son de la misma generación. La madre del alcalde de Madrid, Ángela Navasqües, les llevaba a todos al Vicente Calderón para ver jugar al Atlético de Madrid, pero cuando se hicieron mayores la cosa se enfrió mucho. Se llevan demasiado tiempo, de hecho, Juan Antonio llevó las arras en la boda de los padres de José Luis, ya que es uno de los primos mayores de la familia", nos explica esta amiga de la esposa del primer edil de Madrid.

Almeida y Teresa Urquijo, recién casados. EUROPA PRESS

Otra de las declaraciones que más ha llamado la atención y que ofreció el primo de Almeida durante el programa de 'First Date Hotel' de Cuatro es que la boda de José Luis Martínez-Almeida no había sido "nada del otro mundo".

"Después de superar el shock que ha supuesto para toda la familia verlo allí sentado, teniendo una cita absurda con esa chica que aseguraba que había adoptado a su perro porque era físicamente igual que su fallecida madre, la cosa ha tenido gracia y nada raro en lo que a Juan Antonio se refiere. Lo que no ha sentado bien es el comentario que hizo sobre el enlace del alcalde con Teresa, primero porque no fue cierto, fue un día genial en el que todo el que quiso se lo paso de forma increíble, y lo segundo, es que fue un comentario muy feo. Ahora desaparecerá una temporada y volverá cuando el problema se haya disuelto", sentencia la misma fuente.