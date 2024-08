Orígenes indo-jamaicanos, padres divorciados e hijastros: así es la familia de Kamala Harris

Aunque Kamala Harris ya ha sentado precedente siendo la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos, puede volver a marcar un hito en la historia si llegara a la Casa Blanca, tras tomar el relevo de Joe Biden como cabeza de candidatura.

Pero no será un camino fácil. Para ello, tendrá que ganar una dura batalla contra Donald Trump. Sin embargo, primero ha de enfrentarse a uno de los momentos claves de su carrera: la Convención Demócrata de Chicago, que se celebrará del 19 al 22 de agosto.

A este evento de nominación presidencial, en el que los delegados del Partido Demócrata de los Estados Unidos emitirán ceremonialmente su voto para nominarla para la presidencia, Kamala Harris acudirá con los miembros más cercanos de su familia. Muy celosa de su intimidad, Harris siempre se ha mostrado reservada a la hora de hablar de sus lazos familiares.

Ya es conocido su romance con el abogado de Los Ángeles Doug Emhoff, con quien contrajo matrimonio hace ya diez años. Pero ¿quiénes son el resto de miembros que conforman el clan Harris? EL ESPAÑOL hace, a apenas unos días de la convención, un repaso por el árbol genealógico de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos.

Una madre referente

Para las hermanas Harris, fue su madre la figura que las inspiró para sacar adelante sus exitosas carreras. Tal y como publicó la vicepresidenta en su muro de Facebook en 2022, "Mi madre fue la primera persona que me dijo que mis pensamientos y experiencias importaban. Solía decirme: 'Kamala, puede que seas la primera en hacer muchas cosas. Asegúrate de no ser la última'".

Shyamala Gopalan, que murió a causa de un cáncer de colon en 2009 antes de ver a su hija postularse a la presidencia, se mudó a los Estados Unidos desde la India a los 19 años para poder estudiar.

Hija mayor de una exitosa familia brahmana tamil -primera de las cuatro castas hinduistas-, quería ser bioquímica. Sin embargo, en el Lady Irwin College, fundado por los británicos para brindarles a las mujeres indias una educación en ciencias, la habían forzado a conformarse con un título en ciencias domésticas.

Shyamala Gopalan, junto a su hija Kamala Harris cuando era bebé. X

Sin embargo, ella tenía un plan B. En Estados Unidos, a diferencia de en la India o en el Reino Unido, tenía la posibilidad de obtener un título de Bioquímica. Finalmente, la aceptaron en el programa de nutrición y endocrinología de la Universidad de California, en el campus de Berkeley, donde conoció al que años después sería su esposo: Donald Harris.

Compatibilizaba su activismo en pro los derechos civiles con su trabajo como investigadora en el área del cáncer de mama en varias universidades estadounidenses y en los Institutos Nacionales de Salud.

Las investigaciones de Shyamala condujeron a avances en el conocimiento de las hormonas relacionadas con este tipo de cáncer, y su trabajo en el aislamiento y caracterización del gen del receptor de progesterona en ratones cambió la investigación sobre la respuesta hormonal del tejido mamario.

Padre "ausente"

Aunque Harris ha querido reconocer abiertamente el papel que ha tenido su madre en la crianza tanto de ella como de su hermana, la relación actual con su padre no está nada clara. Lo que sí se sabe es de que se trata de Donald J. Harris, economista de 85 años de origen jamaicano.

Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Stanford, conocido por aplicar ideas poskeynesianas a la economía del desarrollo. Conoció a su esposa cuando aún eran adolescentes, durante su etapa universitaria en la Universidad de Berkeley, California.

Su historia de amor surgió en el otoño de 1962, a propósito de sus ideales reivindicativos y su lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Ambos pertenecían al mismo grupo de estudios, y compartían las mismas inquietudes. Por eso, no tardaron nada más que un año en casarse.

Kamala Harris, con su padre Donald J. Harris. Jamaica Global

La carrera de Harris floreció durante sus años de matrimonio. Como crítico de izquierda de la teoría económica neoclásica, fue un profesor popular y se convirtió en el primer académico de raza negra en recibir un puesto titular permanente en el Departamento de Economía de la Universidad de Stanford. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación de la pareja se fue volviendo cada vez más fría.

Finalmente, Gopalan Harris solicitó el divorcio en 1972. La separación la afectó tanto que, durante años, apenas interactuó con su exmarido. Tal y como dijo Meena Harris, sobrina de Kamala, al medio The New Yorker: "Donald no estuvo presente en la vida de sus hijas después del divorcio".

La vicepresidenta apenas le menciona, y él ha rechazado multitud de entrevistas, explicando que "el negocio de buscar la celebridad no es lo mío, y me he esforzado por mantenerme al margen".

Una hermana en campaña

Lo que Harris nunca se ha molestado en ocultar, es la buena y estrecha relación que mantiene con su hermana, Maya Harris, de 57 años. Tras el divorcio de sus padres, las hermanas fueron criadas juntas en Berkeley, California, principalmente por su madre.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Maya se matriculó en la carrera de Derecho, y se graduó de en la Universidad de Stanford en 1992. Ejerció como abogada mientras impartía clases de Derecho como profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco.

También enseñó discriminación de género en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, derecho contractual en la ahora cerrada Facultad de Derecho del New College of California y fue decana de la no acreditada Facultad de Derecho Lincoln de San José.

Shyamala Gopalan (c.), flanqueada por sus dos hijas, Kamala (i.) y Maya Harris (d.). Instagram

A los 29 años, fue una de las decanas de facultades de derecho más jóvenes de la historia de los Estados Unidos y la única mujer india en ese momento. Posteriormente, se incorporó a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, donde se convirtió en directora ejecutiva en 2006.

Finalmente, acabó siguiendo el camino de su hermana hacia el mundo de la política, y trabajó como asesora principal de políticas de Hillary Clinton en su campaña presidencial de 2016. Unos años después, desempeñó el cargo de directora de campaña en la candidatura de Kamala en 2020, antes de convertirse en representante de la fórmula Biden-Harris.

Su matrimonio

"Vas a tener una cita". Este mensaje de su amiga Chrisette fue el detonante de la relación de amor 'tardía' entre Kamala Harris y su marido, el abogado del mundo de espectáculo Doug Emhoff, que empezó cuando ella estaba a punto de cumplir los 50. Así lo detalla la propia Harris en su autobiografía 'Nuestra verdad'.

En este libro, la vicepresidenta se deshace en halagos para su compañero de vida, a quien conoció en 2013, cuando ella tenía 48 años y ejercía como fiscal general de California. Todo fue muy rápido y, un año después, se casaron, el 22 de agosto de 2014.

Douglas Emhoff y Kamala Harris en las pasadas navidades. Instagram

Desde entonces, Emhoff, de 59 años, ha permanecido cerca de su esposa a medida que ella ha ido ascendiendo en las filas de la política estadounidense. En 2020, cuando Harris hizo historia como la primera mujer negra y del sur de Asia en convertirse en vicepresidenta, Emhoff también hizo historia como el primer marido de un presidente o vicepresidente estadounidense, así como el primer cónyuge judío de un vicepresidente.

Fue precisamente durante ese año cuando él tomó la decisión de dejar su bufete de abogados, para dedicarse enteramente a su papel de 'segundo caballero'. Ahora es conocido como un entusiasta defensor de las causas del Partido Demócrata y el más leal defensor de Harris en la campaña electoral.

"Momala" de Cole y Ella

Al casarse, no solo se convirtió en esposa, sino también en madrastra. A Emhoff, su anterior matrimonio le dejó dos hijos, Cole y Ella, de 30 y 25 años respectivamente. Su relación con ellos es fantástica, hasta tal punto que Harris ha reconocido que, de sus numerosos títulos, el de "Momala" -como la llaman sus hijastros-, es el más importante.

Cole y Ella también hacen muestra de esa relación de amor recíproca con la actual esposa de su padre, a la que apoyan abiertamente. "La mejor madrastra del mundo", dijo Ella durante su intervención en la convención demócrata de 2020. "Eres un pilar, no solo para nuestro padre, sino para tres generaciones de nuestra gran familia".

Cole, que se graduó en el Colorado College en 2017, siguió los pasos de su padre en la industria del entretenimiento. Trabajó en la agencia de talentos WME y, más tarde, en la compañía de producción de Brad Pitt, Plan B.

El matrimonio junto a los hijos de Emhoff, Cole y Ella. Instagram

Ella, siguiendo con la vena artística de la familia, se graduó en la Parsons School of Design de la ciudad de Nueva York, firmó con IMG Models en 2021 y desfiló en desfiles de marcas de alta costura como Balenciaga y Proenza Schouler. También es artista y diseñadora, y lanzó una marca de prendas de punto y el club Soft Hands en 2021.

Ambos son hijos de la exmujer de Emhoff, Kerstin, que mantiene una buena relación con la actual pareja del que fue su marido. "Durante más de 10 años, desde que Cole y Ella eran adolescentes, Kamala ha sido co-padre junto con Doug y yo", dijo Kerstin en una declaración a CNN. "Es cariñosa, protectora y siempre está presente. Amo a nuestra familia y estoy agradecida de tenerla en ella".

De hecho, tan buena es su relación que Kerstin, como fundadora y directora ejecutiva de la productora Prettybird, aportó su experiencia creativa y sus conexiones a la campaña de Kamala en las elecciones de 2020.

Una familia de abogados

La sobrina de Harris, Meenakshi Ashley Harris, más conocida como Meena, es abogada, autora de libros para niños y productora, fundadora de Phenomenal Woman Action Campaign, una empresa de medios y comercialización que se centra en proyectos liderados por mujeres y otros grupos subrepresentados.

A pesar de sus grandes proyectos en solitario, la carrera de Meena siempre ha estado vinculada a la de su tía. La asesoró durante las primeras etapas de su carrera política, mientras iba escalando puestos en empresas de renombre de como Uber, Facebook y Slack.

Kamala Harris con su sobrina Meena. Redes sociales

En junio de 2020, publicó un cuento infantil sobre su tía y su madre con el título La gran idea de Kamala y Maya. Además, después de que Biden eligiera a Harris como su compañera de equipo, también tuvo un detalle con ella. Su empresa Phenomenal comenzó a vender sudaderas con la frase "tía vicepresidenta".

En la misma línea se encuentra su padrastro, Tony West, actual esposo de Maya. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Stanford, donde conoció a Maya y a su hija (que por entonces era muy pequeña).

Maya Harris y su marido, Tom West. Instagram

Fue fiscal general asociado durante la presidencia de Barack Obama y trabajó como asesor general de PepsiCo. Actualmente, es director jurídico de Uber, pero también es una pieza fundamental de las campañas de su cuñada, en las que actúa como asesor clave.

De hecho, ha decidido priorizar este segundo aspecto sobre su carrera como director jurídico. "Siempre he creído que la familia es lo primero", afirmó West en un comunicado. "Por eso he decidido dedicarme a tiempo completo a apoyar a mi familia y a mi cuñada durante la campaña electoral".