La aplaudida respuesta de un soltero de 'First Dates' sobre tener citas con mujeres trans: "No hago distinciones"

Fernando y Enith en 'First Dates'.

Un día más, los solteros fueron a darse una oportunidad en el amor en First Dates. El programa les propuso una cita a Enith y a Fernando. Para la primera, el confinamiento le cambió la vida, dado que fue cuando comenzó su transición a mujer trans. “Siempre me sentí diferente y que estaba debajo del agua y no podía salir. En la pandemia hice un click”, expresaba al equipo del dating show.

El programa le propuso una cita con Fernando, un hombre que no sólo no tenía ningún problema con la identidad sexual de Enith, sino que reveló que había tenido una relación romántica con una mujer transexual anteriormente. A pesar de que la soltera valoraba positivamente su posicionamiento, había un pequeño detalle que provocaba que la cita no fluyese del todo: la diferencia de edad.

Fernando tenía 53 años, mientras que Enith sólo 40. A pesar de ello, coincidieron en sus profesiones, dado que él es monitor deportivo y ella es profesora de patinaje artístico. Fue a Carlos Sobera a quien le confesó que, para él, que sea trans o no carecía de interés. "En general, me gusta una mujer que se cuide. Mi última pareja fue una mujer transgénero", confesaba.

"Que sea trans, para mí, no es relevante. Una mujer es una mujer y ya está. No hay que ponerle un apellido", admitía al equipo del programa. Hechas las presentaciones, Fernando habló de su anterior relación con Enith. “La conocí por una aplicación de citas. Ella era de Barcelona y se vino a vivir conmigo por amor. Era bonito”, expresaba.

Para la profesora de patinaje artístico, esto dio pie a hablar de su identidad sexual. “Yo soy una mujer transgénero. No sé si te lo habían comentado”, le explicaba. El monitor deportivo afirmó que se lo había imaginado, pero que no le parecía necesario comentarlo.

"Yo a día de hoy no distingo. Yo quiero una mujer que sea así y ya está", reveló. "Para mí ha sido importante que saliera de él sin tener vergüenza. Habla muy bien de él", comentaba Enith a las cámaras del programa. A Fernando, le gustaba la profesora de patinaje artístico. “Es la persona que estoy buscando. Puede ser mi prototipo”, confesaba.

Sin embargo, en la decisión final, Enith rechazó tener un segundo encuentro con él. “Tiene muchas características que a mí me gustan, pero, al fin y al cabo, mi cuerpo no ha sentido esa atracción, y me da rabia, porque creo que es una persona superválida". A pesar de ello, Fernando compartió que a él si le hubiera gustado tener otra cita y ver hasta dónde llegaban.