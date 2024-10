Un antiguo escolta de Felipe González acude a 'First Dates' para encontrar el amor: "Me hicieron caballero templario"

First Dates continúa siendo la oferta alternativa a la espectacular batalla por las audiencias que mantienen Pablo Motos y David Broncano cada noche con El Hormiguero y La Revuelta. Por ejemplo, este martes, el espacio de citas de Cuatro firmó un 6,8% de share, una cifra que supera a El intermedio de Wyomingo (5,3%).

Y las historias del formato pilotado por Carlos Sobera continúan sorprendiendo a los espectadores. Fue el caso de Diego, un policía nacional jubilado que venía desde Martos, en Jaén. El hombre de 66 años contó que estaba dispuesto a encontrar el amor porque la "vida es el don más maravilloso que tiene el ser humano".

"Estaba en unidades, en seguridad ciudadana y la Unidad Central de Protección", dijo a Sobera, que se interesó a continuación sobre si había tenido que proteger a un alto cargo. La respuesta fue afirmativa.

Diego desveló haber sido escolta del expresidente del Gobierno Felipe González en losaños 80. "Fue muy duro", dijo el soltero, confirmando que su trabajó afectó directamente a su vida personal: "Me he casado tres veces. Estuve conviviendo con una mujer y debido precisamente a mi trabajo, la perdí".

"Soy consciente de que las mujeres con las que he estado, me han amado hasta el extremo. Así de claro. Mi cabeza no funcionaba. No era capaz de entender esos sentimientos tan grandes que ellas me estaban regalando. Fui un egoísta", reconocía delante de las cámaras de First Dates.

Diego y Basilia en la decisión final de su cita en 'First Dates'.

Pero Diego ahora se encuentra en otro momento vital, de ahí que quiera abrir su corazón para encontrar a una mujer "aventurera" y con "un punto de locura". Su cita fue Basilia, una mujer granadina de 61 años que reveló ser muy una creyente por hablar con la Virgen de Granada y la del Saliente de Albox.

Fue entonces cuando Diego regaló otra sorprendente confesión. "Soy templario. El 29 de septiembre de 2011, en la catedral de Coria, me hicieron caballero templario. La orden sobrevive", le contó a Basilia, enseñándole orgulloso el anillo.

Y aunque el físico de Diego no le entró por los ojos a Basilia, la mujer poco a poco se fue encandilando de él por su personalidad. "Me gusta que la persona que esté conmigo sea inteligente, soy muy curiosa, pregunto por todo y aprendería", dijo cuando el antiguo escolta de González le contó que participaba en un programa de radio.

Finalmente, Basilia aceptó tener una segunda cita con Diego. "Me ha parecido tan interesante todo lo que hemos hablado que claro que quiero seguir conociéndote", apuntó ella, mientras que él dijo: "Me parece un ser humano muy interesante, una mujer con alma y tu mirada es limpia y sincera".