Ana Mena, en 'El Hormiguero': de su contratiempo en directo a toparse con un set de cine para adultos en un Airbnb

Ana Mena ha visitado El Hormiguero de Pablo Motos este martes para promocionar su último éxito, el pegadizo single Carita triste, que interpreta junto a la argentina Emilia. "Tengo la carita del gato de Shrek para pedir cosas", ha bromeado primero la artista retando al presentador y a las propias hormigas.

La cantante, sin embargo, ha sufrido un pequeño percance en los primeros compases de entrevista, cuando Motos le ha preguntado si le gustaba romper cosas en la vida real a raíz del videoclip del tema, donde Emilia y ella "rompen la casa del supuesto novio que nos ha sido infiel".

"De niño tuve un ataque tras enfadarme con mi madre y rompí el cristal del balcón con la cabeza", ha confesado el de Requena. "No me hice ningún rasguño. Los niños tienen un ángel. Podría haber ido al ¡Qué apostamos a romper cocos con la cabeza".

Justo después, cuando Motos iba a dar paso al video, Ana Mena ha golpeado sin querer su taza derramando el agua sobre la mesa. "¡Ves cómo le gusta romper todo!", ha bromeado una de las hormigas. "Ni lo he roto ni me he manchado", ha dicho la malagueña mostrando el recipiente.

Inmediatamente, tanto el propio Motos como el realizador del programa han secado la mesa con rollos de papel ante una apurada Ana Mena, que intentaba salir del apuro con gracia: "Así puede ver el público que lo que bebo es agua de verdad".

Videoclip de 'Carita triste', el single de Ana Mena y Emilia

El Hormiguero ha repetido la 'jugada' a continuación. "Ha sido por la uña, que no controlas el largo", ha dicho Petancas, a lo que ella ha espetado: "Las uñas tienen mucha potencia". Finalmente, la entrevista ha podido desarrollarse con normalidad. "Perdón. Tengo los tacones chorreando", añadía riéndose Ana Mena.

Tras hablar sobre el fin de gira de su Bellodrama Tour el próximo 22 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, la cantante ha contado una divertida anécdota que vivió este verano. "Alquilé un Airbnb durante un fin de semana, y la última mañana, empecé a oír ruidos y voces de chicas por la casa", empezaba recordando.

"Me levanté en pijama y me encontré a una muchacha maquillándose en el baño, y a personas preparando un set para rodar una película para adultos. Lo supe porque se dejaron una caja llena de mandanga", decía riéndose la cantante, que también graba la película Ídolos junto a Óscar Casas.