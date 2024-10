Gonzalo Miró: "Hay cadenas que no cuidan igual sus formatos porque pretenden hacer algo más frívolo"

Hay quien puede pensar que Gonzalo Miró está hasta en la sopa. Tan pronto puede aparecer en Espejo Público discutiendo de política con Mariló Montero, que luego por la noche en la tertulia radiofónica de El Partidazo sacando las garras por su Atleti. Ni los domingos descansa al salir en el programa de laSexta La Roca.

A partir del próximo domingo 20, los clientes de MAX (antiguo HBO) le verán como concursante de Pekín Express: Objetivo Angkor, en el que participa junto a su amigo Ángel Díaz. "Mi única preocupación era que cuidasen el formato", reconoce Miró en una entrevista realizada en el marco del FesTVal de Vitoria hace justo un mes.

Miró, que se quedó tranquilo tras hablar con Warner Bros, la productora del formato, es especialmente crítico al reconocer que "hay cadenas que no cuidan igual sus formatos" por el tratamiento que deciden darle. "Ha sido una experiencia muy positiva, ha hecho que me haya conocido más a mí mismo", dice de Pekín Express.

En su charla con BLUPER, el colaborador también habla de las críticas que recibe en redes por expresar su opinión libremente, de la guerra interna en Estudio Estadio, del fichaje de Broncano por RTVE... y de la posible reaparición en televisión de Amaia Montero tras su momentazo en el concierto de Karol G en el Bernabéu.

¿Cómo te 'engañaron' para participar en Pekín Express?

No te voy a negar que a mí, al principio, me preocupaba un poco el enfoque que fuera a tener. Al final, tras hablar con HBO [Max] y Warner, me tranquilicé. Mi única preocupación era que cuidasen el formato.

¿Te lo pensaste mucho?

Nunca pensé que el programa fuera a salir hacia delante hasta que realmente ya estaba todo hecho. Entonces... [risas], en el momento que era evidente que al final sí salía, dije: '¡Madre mía, dónde me he metido!'.

También influiría que pudieras ir de la mano de alguien de tu entorno en el concurso.

Sí. No sé muy bien por qué se lo propuse a Angelito. Cuando me lo propusieron, estábamos medio juntos y dije: 'Este tío es un personaje por descubrir y televisivamente va a tener mucho gancho'. Es alguien con el que la gente se va a sentir identificada. Pero no nos conocíamos realmente tanto, éramos compañeros de jugar al fútbol desde hace unos años.

Gonzalo Miró, junto a su compañero en P'ekín Express', su amigo Ángel García. Max

¿Qué es lo que peor has llevado de la aventura?

Hubo muchas situaciones que me parecieron muy invasivas. Entrar en la casa de una familia, en el salón, con los hijos... Son momentos hasta agresivos, pero no existía otra alternativa. Era eso o dormir en la calle. Al final lo superas.

Te han definido como el "villano de la edición" en la rueda de prensa. ¿Estás satisfecho de tu participación?

Mucho, más allá de lo contento que estoy con la experiencia, que ha sido muy positiva, ha hecho que me haya conocido más a mí mismo. He reaccionado como pensaba que iba a reaccionar.

¿Te daba miedo el hecho de que el programa dejara al aire una faceta tuya que no quieras mostrar por el hecho de estar al límite?

No, no. Soy una persona bastante natural, no tengo una cara B. Es más porque, lo sabemos todos, hay cadenas que no cuidan igual sus formatos porque pretenden hacer algo más frívolo. Me refiero al enfoque que le fueran a dar a la hora de editar. Pero confié totalmente cuando hablé con ellos.

¿Te han llegado ofertas de otras cadenas?

Sí, desde hace muchos años.

¿Las rechazabas por el tratamiento que se le da?

Sí. Hay ideas muy buenas que si se cuidaran más, yo no tendría problema en ponerme a prueba en otras circunstancias. No soy muy partidario de la contaminación gratuita. Para hacer entretenimiento no es necesario buscar el peor lado de la gente. En este caso, no era eso lo que más les interesaba.

Entiendo que te han propuesto Supervivientes alguna vez.

Sí, pero no sólo Supervivientes, que me parece un formato súper interesante. La idea es muy chula, luego es el enfoque que se le da, y eso depende de cada cadena, que en su derecho está.

Habitualmente eres el 'azote' de Carmen Lomana y el resto de colaboradores en Espejo Público. ¿Te ha pasado algún tipo de factura dar tus opiniones?

Si opinas honestamente es muy difícil quedar bien con todo el mundo. Soy muy consciente de que cuando yo digo algo, habrá gente que lo aplauda y otra que lo critique. Soy bastante consecuente con las críticas que recibo. A las redes sociales no las presto mucha atención.

¿Crees que hace falta más pluralidad en este tipo de tertulias?

Tengo que decir en favor de Espejo Público y Susanna [Griso] que soy completamente libre de opinar lo que me dé la gana. Nunca, en ningún programa en el que yo haya estado, me han dicho lo que tenía que decir o hasta donde tenía que llegar. Eso también es de agradecer. Me siento libre de decir lo que pienso en cada momento. No puedo poner ningún pero.

Gonzalo Miró, en 'Espejo Público'.

¿Qué te ha parecido el fichaje de Broncano por RTVE? [La entrevista se realizó en la misma mañana de la esperada presentación de La Revuelta en el FesTVal]

Me lo he encontrado en el hall del hotel y le ha dicho que a ver si estrenaba de una puta vez. Tengo ganas de ver que son capaces de hacer en una televisión publica. Todos vivimos con la presión de la audiencia día a día. Y en la televisión pública todo lo que pasa se multiplica exponencialmente. Cuando aceptan esa oferta, saben que habrá gente en contra y en favor. Tienen que estar preparados para las críticas. Hay que entender que no a todo el mundo le vas a caer bien.

Hace unas semanas salió a la luz en redes sociales una guerra interna en Estudio Estadio, tras el choque de Juan Carlos Rivera con una extertuliana. ¿Qué opinas?

Llevo muchos años trabajando con Juan Carlos Rivero, me llevo muy bien con él. Es importante que, en general, nos respetemos entre todos para que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Es muy respetable que no te guste el formato y prefieras otro. También es importante respetar a los compañeros.

La última: ¿crees que está próximo el momento de ver a Amaia Montero en televisión?

Últimamente parece que me he convertido en su representante (risas).

Es que a todos nos ha gustado muchísimo lo que ha pasado este verano.

Evidentemente. Eso es más importante que verla en un plató de televisión. Lo hará cuando ella se sienta preparada.