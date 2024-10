Pablo Motos anuncia su nuevo invitado internacional y 'La Revuelta' promete para octubre "mandanga gorda"

La 'batalla' por las audiencias que se libra cada noche en el access prime time entre El Hormiguero y La Revuelta está marcando el inicio del curso, eclipsando todo lo demás en televisión. El cara a cara entre Pablo Motos y David Broncano ha ajustado más que nunca la franja en la que dominaba el programa de Antena 3. Y cada detalle importa.

Los invitados son un factor fundamental en esta rivalidad, y los datos de las primeras semanas demuestran que El Hormiguero se hace gigante con nombres potentes, como ocurrió con el futbolista Lamine Yamal, la sobrina del Rey Victoria de Marichalar o el actor de Hollywood Johny Depp.

No obstante, cada formato está teniendo una estrategia diferente. El Hormiguero continúa anunciando el jueves los invitados de la semana siguiente, mientras la nueva Resistencia ha optado por jugar con el 'factor sorpresa' al no desvelar el nombre en el día, como hacía en Movistar Plus+. Y hasta bromea -a veces resulta hasta cansino- con los invitados de Motos, como ocurrió con Ana Mena.

Pues bien, este martes, el programa de 7yacción anunció a bombo y platillo su nueva invitada internacional. "Aquí hay gente que va a flipar, porque la semana que viene vendrá Gloria Gaynor", dijo Motos emplazando a los espectadores al próximo jueves 10.

Será la primera vez que la leyenda de la música visite el programa de Antena 3. De ahí que todos los integrantes del equipo que lideran Pablo Motos y Jorge Salvador salieran detrás de las cámaras para celebrarlo al ritmo de su mítico tema I Will Survice. La estrella del soul dará un concierto el sábado 12 en el WiZink Center.

La leyenda de la música Gloria Gaynor en uno de sus conciertos. Instagram

La Revuelta, por su parte, jugó con su agenda invitando a que el coordinador de invitados, Fernando Delgado, subiera al escenario del teatro. "Fácilmente llevamos casi un mes, el 80% de los días, con los invitados que se cierran el mismo día por la mañana", reveló.

"Estos primeros programas han sido una travesía un poco loca", añadió el responsable del programa para bromear después con posibles futuribles: "Estamos hablando con Isabel Allende, porque tenemos la intención de apostar por la cultura. También Oasis, pero ahora nos lo van a intentar quitar".

Fernando Delgado, por último, mencionó el nombre de Mariano Rajoy, con el que sueña Broncano desde hace tiempo. "Lo último que me han dicho es que estaba a un 50%", dijo en tono jocoso el coordinador de invitados, para rematar así: "En octubre viene mandanga gorda".