Rafa Nadal anuncia su retirada del tenis: "Han sido dos años difíciles. No he podido jugar sin limitaciones"

Este jueves 10 de octubre, Rafa Nadal ha anunciado su retirada del tenis profesional: "Han sido dos años difíciles. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida, todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás podría imaginar", comienza su despedida.

La leyenda del deporte español y mundial, ganador de 22 Grand Slam, sorprendió compartiendo un emotivo vídeo de cuatro minutos en el que anuncia su adiós. "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004".

"Me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a todas las personas de la industria del tenis, mis compañeros durante todos estos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida".

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

"Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil. Ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos, y han estadfo a mi lado en todos los momentos que he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que me han tenido que aflojar... Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar".

"La familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros lo tuviéramos todo. Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho, creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.