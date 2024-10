El cerebro de 'Ni que fuéramos' habla claro sobre el hipotético salto del programa a TVE: la respuesta de Valldeperas

Los diez minutos que tuvieron Belén Esteban y María Patiño el pasado miércoles en La Revuelta fueron suficientes para saber que el universo Sálvame continúa más vivo que nunca a pesar de no emitirse en una cadena generalista. La curva de audiencia mostró que el programa alcanzó el 20% cuando estaban ellas en pantalla.

"La gente nos quiere. Cuando salimos del teatro, a María y a mí nos tuvieron que llevar a la esquina de la calle los de seguridad", dijo muy emocionada la Esteban al día siguiente en el programa de Canal Quickie y TEN. Fue entonces cuando empezó a sobrevolar la idea de que las colaboradoras podrían dar el salto a TVE.

Así lo confirmó la propia Belén en Ni que fuéramos. "María no te va a contestar. Yo te puedo decir que sí se han levantado teléfonos de Televisión Española. No voy a mentir. María es muy recatada, pero yo no", respondía Belén Esteban a una pregunta que lanzó el periodista Juanma Fernández.

Ya en la nueva Resistencia, tanto la Patiño como la Esteban se ofrecieron para trabajar en la cadena pública. "Si queda algún espacio en 'la Española', estamos para lo que sea. Hacemos de todo. Hasta judiones", dijo con gracia la presentadora titular del formato de Fabricantes Studio.

Lo cierto es que, más allá de la próxima participación de María Patiño como invitada en El gran premio de la cocina, TVE no se plantea por el momento dar cabida al programa producido por la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. David Valldeperas, no obstante, no pierde la esperanza al asegurar que ve posible que Ni que fuéramos acabe recalando en La 1.

David Valldeperas, en el centro, junto a los colaboradores estrella de 'Ni que fuéramos'.

"¿Por qué no? Claro. Nosotros hacemos a la medida del cliente y adaptaríamos Ni que fuéramos a lo que debería ser un programa en una televisión pública", responde Valldeperas en una entrevista concedida a Informalia. "Lo prepararíamos encantados de la vida".

El cerebro del formato que nació con la misma esencia de Sálvame muestra también su agrado por la hoja de ruta de la Corporación que preside Concepción Cascajosa. "Están abriendo la puerta a contenidos que antes no se veían en esa cadena y eso les está llevando a nuevos públicos".

"Tienen que estar muy satisfechos con el trabajo que están haciendo porque la TVE de hoy es muy diferente, y mucho mejor, que la de hace unos años", asegura dejando claro que no es una opinión personal porque "los datos son los que están diciendo que lo están haciendo muy bien".