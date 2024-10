María Patiño y Belén Esteban se ofrecen a TVE en su visita a 'La Revuelta' de David Broncano: "Hacemos de todo"

Su repentino abandono de Ni que fuéramos Shhh este miércoles ya lo hacía intuir. Tras la visita de Ana Mena, María Patiño y Belén Esteban han sido las segundas entrevistadas de La Revuelta esta noche. Ambos rostros del nuevo Sálvame han irrumpido en el Teatro Príncipe entre vítores, sosteniendo una enorme olla de judiones, dispuestas a que David Broncano probase el obsequio.

Una vez hecha la cata, ha dado comienzo una entrevista algo atropellada, ya que esta noche han tenido que compartir escaleta con la cantante malagueña. "Tenemos diez minutos y somos dos...", se quejaba Patiño. "Otro día venís más tiempo", ha prometido Broncano, sorprendido de que las invitadas asegurasen que les habían invitado a otro programa.

Las trabajadoras del Canal Quickie han aclarado que este se emite en la misma franja, pero no han llegado a mencionar a El Hormiguero. Era entonces cuando el comunicador andaluz aludía, en clave de humor, a El Intermedio de Wyoming.

Más avanzada la charla, María y Belén no han evitado volver a sacar el tema de su despido de Mediaset España. "Nuestro programa se llama Ni que fuéramos Shhh. Se llamaba Sálvame, pero nos jodieron y nos lo quitaron", ha señalado la de Paracuellos.

"¿Y no podíais usarlo?", ha preguntado un curioso David. "Bueno, ahora está saliendo más", ha respondido ella, haciendo alusión a que en Telecinco ya no se omite tanto el extinto 'show', como era la tendencia hace unos meses.

"Somos la resistencia"

El presentador ha hecho un paralelismo entre Sálvame y su propio espacio, pues ellos tampoco pudieron usar La Resistencia en su desembarco en La 1. Patiño, como de costumbre, le ha dado la vuelta a la situación: "En el fondo, somos la resistencia. Es verdad que una cosa es que te despidan, que le pasa a mucha gente, y otra que decidan que dejas de vivir y existir".

"A mí me llamaron después. No te voy a decir quién, pero me llamaron", ha desvelado Esteban, que ha dejado caer que recibió una llamada de la cadena para la que trabajó cerca de 20 años. Después de este momento de recuerdo del pasado, las entrevistadas se han centrado en hablar de su actual aventura en TEN.

Si Belén Esteban empieza diciendo "Te voy a dar un consejo", toma nota que es como si te tocase un divinidad.#LaRevuelta @maria_patino @BelenEstebanM pic.twitter.com/kOR4rqt2IP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

Presentadora y colaboradora de Ni que fuéramos Shhh han comentado las bondades de su humilde, pero funcional plató, así como de la surrealista sección de cocina, que tantos 'memes' genera en redes sociales cada tarde. A pesar de estar cómodas en su nueva ventana, no han perdido la oportunidad de dejarse querer por la pública.

Se dejan querer por 'la Española'

"Si queda algún espacio en 'la Española', estamos para lo que sea. Hacemos de todo. Hasta judiones", bromeaba la conductora del formato de Fabricantes Studio, haciendo hincapié en que quería potenciar su faceta como presentadora.

Por último, un sabio consejo de 'la princesa del pueblo' a Broncano: "Ahora, David, estás aquí. Nosotros hemos estado aquí [señalando las alturas], ahora estamos en la mitad, porque siguen hablando de nosotros. ¿Sabes una cosa? Los que sabemos hacer televisión... ¿A quiénes tenemos que estar agradecidos? ¡A toda esta gente!".