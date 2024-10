Broncano cumple los deseos del público de 'La Revuelta': Ana Mena acude al programa tras visitar 'El Hormiguero'

La Revuelta ha convertido la broma en realidad. Si este martes, en el programa de David Broncano se hacían chistes con la visita de Ana Mena a El Hormiguero, que podía verse en Antena 3 justo en ese momento. Este miércoles, la cantante sí que ha acudido al Teatro Príncipe de Gran Vía.

En la entrega anterior, Broncano aseguró que "un chaval llevaba preguntando cuándo iba a ir" Mena al formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa desde que arrancó la temporada. Precisamente, ese día no iba a ser posible, ya que tenía un compromiso con el espacio presentado por Pablo Motos.

El chico ha vuelto al espacio este miércoles y su "petición" ha sido cumplida, pues, según Broncano, la televisión pública ha de escuchar a su público. "Ha pasado un día entero, se han hecho unas llamadas y ahora, en La Revuelta, Ana Mena. Pido un aplauso para ella", ha pedido el presentador jiennense.

Para sorpresa de todos, la artista malagueña aparecía en el patio de butacas. "Tú ayer: 'Vente, vente'. Pues aquí estamos. Con la maleta y todo", ha asegurado Ana, con varias bolsas con chucherías en ambas manos, dispuesta a repartirlas entre todos los asistentes.

La joven de 27 años iba bien cargada, pues también llevaba una maleta. Y es que, en el momento de la grabación, la de Estepona (Málaga) tendría que haber estado viajando en dirección Valencia: "Esta maleta es porque me tengo que ir a Valencia. Bueno, ya he perdido el AVE. He tenido que comprar otro para las nueve".

Ayer a esta hora nadie apostaría a que estaría hoy @AnaMenaMusic, y encima perdiendo un AVE. #LaRevuelta pic.twitter.com/ujf6D7zRrB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

"Igual no llegas, teniendo en cuenta que ahora son las diez y cuarto más o menos", bromeaba Broncano, consultando su reloj entre risas. Sin darse cuenta, Mena ha evidenciado que La Revuelta se graba a media tarde, a eso de las 17:30 horas.

Responde a las preguntas clásicas

Tras ofrecer algunos vídeos de ella cantando de niña, en el programa Menuda noche de Canal Sur, así como promocionar la serie Ídolos, Ana Mena no se ha librado de responder a las preguntas clásicas en su improvisada visita a TVE. Respecto al sexo, no ha podido ser más clara: "Follar, no he follado últimamente". Respecto al dinero, ha reconocido que su próximo WiZink, más que reportarle beneficios, le está dejando "en la ruina".

A estas cuestiones, se suma la de "¿eres más machista o más racista?", incorporada en esta nueva etapa de La Resistencia. "Ni machista, ni racista, cero. Soy perrista. Me encanta los perros. Tengo tres", se ha limitado a decir la invitada de este miércoles.