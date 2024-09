Rafa Nadal interrumpe 'El Hormiguero' con este emotivo gesto: "Fuera de categoría"

El Hormiguero estrenó este lunes temporada por todo lo alto. Pablo Motos eligió a Rafa Nadal como su primer invitado. "Aunque llevamos 18 años, empiezas algo y tenemos una superstición. Y es que en el primer programa llamamos a alguien a quien queramos mucho, y por eso te hemos llamado a ti", reconoció el presentador.

Motos aprovechó para preguntar a Rafa Nadal si era supersticioso. "La gente se puede creer que tengo muchas supersticiones por lo que me ven hacer en la pista, pero ahí se quedan", señaló el tenista, que reconoció que era un "honor" estar en el primer programa de la temporada número 19.

Uno de los momentos más destacados del programa ocurrió tras la entrevista. Motos y Nadal se levantaron de la mesa para dirigirse a una de las pruebas que el programa tenía preparadas. En ese instante, el tenista español paró en seco y se dirigió al presentador: "Voy a saludar un momento".

Nadal se acerca a una niña con discapacidad en 'El Hormiguero'. ANTENA 3

Entonces, Nadal se dirigió al público. En concreto, a la primera fila de la grada, donde se encontraba una niña con discapacidad, junto a la que parecía ser su madre. El tenista dio la mano a la niña y se interesó por ella. "¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?", le preguntó.

La niña parecía ser una gran seguidora de Nadal, ya que sostenía una pequeña raqueta y reaccionó con gran alegría ante el gesto del tenista. El deportista, que parecía conocer a la joven, también se dirigió a la mujer que le acompañaba y le sostuvo la mano con afecto.

Un emotivo gesto que ha sido muy aplaudido en redes sociales. "Rafa Nadal es un gran hombre, atento a los niños en general, pero especialmente a las personas con discapacidad. Para nosotros puede ser algo bonito, para él es normal". "Persona por encima de todo", "Fuera de categoría", "Un gesto precioso", son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios en X.

Y es que Nadal mantiene un gran compromiso con las personas con discapacidad. Con su fundación, el tenista impulsó en 2010 el proyecto Más Que Tenis en apoyo a jóvenes deportistas con discapacidad intelectual a través del tenis.

La renuncia al US Open, los JJOO y su retirada

Durante la entrevista en El Hormiguero, Motos preguntó a Nadal sobre su renuncia a participar en el US Open. "He venido de muchos problemas físicos, una operación importante de cadera, y me marqué de objetivo hasta las Olimpiadas. Y luego tenía que analizar cómo me sentía, y era una decisión que, dentro de lo que cabe, la tenía tomada, pero esperas a hacerlo público", explicó.

Rafa participó en los últimos Juegos Olímpicos, tanto de forma individual como en la categoría de dobles junto a Carlos Alcaraz. En la cita más importante del deporte a nivel mundial, el tenista tuvo, además, el privilegio de portar la llama olímpica, que recibió de manos de Zidane. Un momento, sin duda, muy especial para el tenista.

"Primero sentí agradecimiento a París por haberme dado este momento. Regalarme algo que es para el resto de tu vida, en el momento y el lugar que fue. Había un escenario donde Zidane me pasó la antorcha. Antes de subir me emocioné, y cuando salí disfruté del momento y aprecié que es algo único", señaló en el programa.

El tenista habló también de su retirada del tenis profesional, un asunto por el que tantas veces ha sido preguntado. "Es normal la pregunta, pero llega un momento que no puedo vivir pensando siempre en la retirada. Lo que he hecho durante todo este tiempo es darme la opción de disfrutar al tenis después de un año y medio fuera de las pistas. Disfruto del día a día. Dejadme mi tiempo para tomar la decisión cuando la tenga clara, y lo comunicaré".