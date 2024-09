Rafa Nadal no fija fecha para su adiós al tenis: "No puedo vivir siempre pensando en la retirada"

Rafa Nadal fue invitado al programa de televisión 'El Hormiguero'. El tenista balear repasó allí temas candentes como el de su retirada del tenis profesional, un asunto por el que tantas veces ha sido preguntado el campeón.

Nadal entendió que se haga referencia constantemente a su posible retirada por los grandes problemas físicos que ha sufrido en los últimos tiempos, pero aseveró que no puede estar constantemente pensando en su adiós porque sería imposible de llevar para él.

Además, Rafa negó que la comparación que se hace de Carlos Alcaraz con él resulte contraproducente para el murciano. De hecho, se rindió a su gran nivel y no tuvo reparos en aseverar que Alcaraz llegará a ser uno de los mejores jugadores de la historia.

Su renuncia al US Open

"Tuve una época distinta de la de hace tres o cuatro años. Un proceso largo de muchos problemas físicos. Yo me había marcado esta temporada como objetivo hasta los Juegos Olímpicos, he intentado hacer las cosas lo mejor posible hasta ahí, y una vez terminados era cuestión de analizar cómo me sentía. Un cambio de superficie, a cinco sets... Era una decisión que dentro de lo que cabe la tenía tomada".

Carlos Alcaraz y su cansancio

"Puede estar cansado o saturado después de todo lo que ha conseguido ganar este verano. Roland Garros, Wimbledon, la final de los Juegos... Probablemente el calendario se hace más apretado en un año olímpico y la exigencia ha sido muy alta".

Su presencia en la ceremonia de París

"Primero sentí agradecimiento a París por haberme dado este momento. Regalarme algo que es para el resto de tu vida, en el momento y el lugar que fue. Había un escenario donde Zidane me pasó la antorcha. Antes de subir me emocioné, y cuando salí disfruté del momento y aprecié que es algo único".

El cariño de la afición

"Me da vergüenza cuando me dan tanto cariño. Una cosa es cuando juegas, pero cuando te sientes el centro de atención... De pequeño era muy tímido y no he perdido ese punto de timidez. En Francia ha sido una historia impresionante y me he sentido muy querido y muy apoyado, me lo hacen sentir así cada vez que salgo a jugar".

El dobles con Alcaraz

"No es otro deporte. Cuando juegas con gente que está acostumbrada a jugar siempre a lo mismo, aunque sea el mismo deporte, los movimientos, cómo moverte en la red, la velocidad de reacción... Son cosas que ellos lo tienen automatizado y nosotros tenemos que intentar hacerlo bien. Perdimos, pero fue una experiencia muy bonita. El dobles es muy aleatorio y también pudimos haber ganado porque en el dobles las cosas cambian muy rápido. Lo intentamos todo, pero no fue suficiente".

La comparación Alcaraz-Nadal

"No creo que le perjudique. Él es lo suficientemente bueno como para que no le afecte. Va a seguir haciendo su camino y es una coincidencia agradable que después de una carrera como la que yo estoy teniendo, que haya salido alguien como Carlos. Es difícil que del mismo país, después de un jugador como yo salga otro que va a hacer historia en el deporte, va a ser de los mejores de la historia, y no creo que la comparación le haga daño hoy".

La Villa Olímpica

"Es peor a nivel de descanso, es cierto, pero si vas a unos Juegos Olímpicos tienes que estar en la Villa Olímpica. Si estás un poco más incómodo una vez cada cuatro años... Todo en todos los Juegos he estado en la Villa y siempre lo he disfrutado mucho. Es un poco caos, pero te vas adaptando".

Sobre su retirada

"Lo entiendo. Son muchos años, he pasado por muchos problemas físicos sobre todo estos últimos dos años. Es normal la pregunta, pero llega un momento que no puedo vivir pensando siempre en la retirada. Lo que he hecho durante todo este tiempo es darme la opción de disfrutar al tenis después de un año y medio fuera de las pistas. Disfruto del día a día. Dejadme mi tiempo para tomar la decisión cuando la tenga clara, y lo comunicaré".

El dopaje de Sinner

"Yo tengo una virtud o un defecto, que yo creo en la buena fe de la gente. Conozco a Sinner, no creo que se haya querido dopar. La justicia es la justicia, y no creo que nos tenga que gustar solo cuando se resuelve de la manera en la que nosotros pensamos. Creo en los órganos que tienen que tomar decisiones, y que las toman en base a lo que ellos creen que es lo correcto. Confío en que si no le han sancionado es porque quienes tenían que juzgar este caso, veían que no era sancionable".