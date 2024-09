Malú, contra Luis Fonsi en ‘La Voz’: le obliga a convencer a un concursante de que se vaya con él mediante gestos

La Voz lleva 12 años emitiéndose en España, primero en Telecinco y, más tarde, en Antena 3, donde actualmente, cada viernes, emite su temporada 11 de adultos. Para dar una pequeña vuelta al formato, pero sin alterar su esencia, este año el concurso musical introdujo una novedad en su mecánica. Algo que solo beneficiaba a Malú, y que era una forma de homenajear que sea la coach más veterana del formato, pues ella formaba parte del cuadro de mentores ya en su estreno, en 2012.

Estamos hablando de una suerte de poder especial, pues Malú tiene la posibilidad de silenciar a uno de sus compañeros a la hora de convencer a un talent para que forme parte de su equipo. Y en la entrega que vimos este 20 de septiembre, la intérprete de Toda aprovechó esta ventaja para mandar a callar a Luis Fonsi.

Todo sucedió durante la actuación de Lucas, un brasileño afincado en Barcelona desde hace una década, que se presentó a las audiciones a ciegas. Para ganarse la continuidad en el formato que conduce Eva González intepretó If I Ain't Got You de Alicia Keys, y gustó bastante a los cuatro jueces. Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú giraron sus sillas, y, de esta manera, invitaban al concursante a formar parte de sus equipos.

La criba se volvió más sencilla después de la jugada de Pablo López: bloqueó a Antonio Orozco, y, por lo tanto, lo sacaba del juego. Malú quiso convencer a Lucas diciéndole que en sus filas llegaría hasta la final de la competición. Pablo López, por su parte, también quedó fuera del juego al recibir el “superbloqueo” de Luis Fonsi, que le daba al malagueño de su propia medicina.

El cantante de Puerto Rico justificó su actuación: “He entrado a la guerra porque la voz de Lucas me encanta. He tenido que utilizar la estrategia”. Sin embargo, las zancadillas de los coaches no habían terminado ahí, y Malú utilizó su poder especial para silenciar el micrófono de Luis Fonsi.

"No se oye"

De esta forma, la hija de Pepe de Lucía podía convencer a Lucas con todo tipo de argumentos que se fuese con ella. El talent, que parecía tener interés en el de Despacito, no pudo volver a escuchar los ofrecimientos de Luis, que acudió al centro del escenario para hablar por el micrófono del concursante.

Sin embargo, el programa también cortó esa línea para dejarle sin voz. “No se oye”, comenzó a corear el público,y Fonsi se vio obligado a hacerle gestos para comunicarse. La estrategia de Malú funcionó: finalmente, Lucas se fue con ella.