‘¡De Viernes!’ pide disculpas en directo a Carmen Borrego antes de la entrevista a su hijo: “Queremos aclarar algo”

Desde el pasado mes de abril se viene hablando de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego que, hasta entonces, era alguien prácticamente anónimo. Sin embargo, concedió una exclusiva junto a su expareja Paola Olmedo, en la que no se dejaba bien parada a Carmen, y que lo convirtió en uno de los personajes del momento.

Tras dar una nueva exclusiva en una revista, y ser objeto de interés de la prensa del corazón durante estos meses, José María Almoguera rompió su silencio en televisión por primera vez este 20 de septiembre. ¡De Viernes! fue el programa elegido, y, como es habitual en este formato, su entrevista fue un Scoop, esto es, se grabó y editó antes de su emisión.

En el plató estaba para responder a todo lo que dijese Almoguera su propia madre, Carmen Borrego, a pesar de que esto no le apetecía. Ella misma había tenido que explicar en Vamos a ver, el programa de Joaquín Prat en el que colabora, que acude al programa porque tiene un contrato previamente firmado. Es más, ella había puesto como cláusula no coincidir en plató con su hijo o su exnuera, pero había un vacío en lo referido a comentar una entrevista del trabajador de la productora Cuarzo que hubiese sido grabada previamente.

Nada más arrancar el programa, y tras introducir brevemente el tema, Beatriz Archidona, que conduce ¡De Viernes! junto a Santi Acosta, quiso hacer una puntualización: “Queremos aclarar algo”. A su lado estaban Carmen Borrego, y también Santi Acosta, que tomó la palabra.

“Porque se han dicho muchas cosas y queríamos primero decirte, antes que nada, que este programa jamás ha querido cuestionarte como persona, como madre o como mujer y si así lo has sentido en algún momento, te pedimos disculpas. De hecho, te avanzamos que tu hijo tampoco cuestiona tu papel como madre ni como mujer”, detallaba Acosta.

"Para difamarte"

Unas palabras que no parecían convencer del todo a Carmen Borrego, que señaló cómo muchas veces se hacen “preguntas sin respuesta”. Y con esto “se siembra la duda sobre mí como mujer, sobre mí como madre y siempre hay personas que aprovechan esas dudas para difamarte”.

“La gente no sabe nada de mí como madre. Saben de Carmen como colaboradora, en un plató de televisión. Lo último que yo haría en la vida es juzgar a una mujer o una madre y lo que intento es que no se me juzgue a mí, porque no tienen ningún motivo para hacerlo, eso te lo puedo garantizar”, sentenciaba Carmen, y ahí, Acosta le aseguraba que no estaban para juzgar a nadie, sino para entender lo que ha ocurrido entre José María y ella.