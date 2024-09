Eva González se duplica en Antena 3: "Me gustaría que el 'prime time' empezase un poquito antes"

Eva González se encuentra en un gran momento profesional. Este viernes, 13 de septiembre, a las 22:00 horas, vuelve La Voz a Antena 3, una casa de la que la sevillana es estandarte desde hace más de un lustro. Y es que, además de encarar la nueva temporada del talent show musical, ahora también conduce López y Leal contra el canal la noche de los miércoles.

"¡Cómo nos lo hemos pasado! Combinar las agendas de los tres [Iñaki López, Roberto Leal y ella] era casi imposible, no teníamos tiempo de nada. Así que se grabó todo muy rápido. Fuimos líderes en el estreno y a los tres se nos ve de manera distinta a lo que el público está acostumbrado", reconoce la presentadora, en un encuentro con medios como BLUPER.

Como telonero, tiene a un mastodonte televisivo, El Hormiguero. Eso sí, desde este lunes, Trancas y Barrancas tienen un competidor que le habla de tú a tú en el access prime time, La Revuelta de David Broncano. Esta semana, que el espacio presentado por Pablo Motos se alargase para rivalizar con La 1 provocó que López y Leal arrancase a las 23:27 horas.

Este periódico preguntó a González por el retraso generalizado del 'prime time' en España, en una entrevista que se produjo el miércoles por la mañana. Es decir, antes de que la segunda entrega del formato que capitanea se viese afectada de tal manera.

"A mí sinceramente me gustaría que empezase un poquito antes porque me tengo que levantar temprano e irme a trabajar, así que ver el programa a esa hora se me complica un poquito. Se retrasa todo", explica la comunicadora, que echa humor a estas decisiones.

Iñaki López, Eva González y Roberto Leal, en 'López y Leal contra el canal' Atresmedia Televisión null

En el estreno, a Eva le vino hasta bien que El Hormiguero se extendiese, pues le permitió llegar a tiempo a casa para ver el estreno, tras unas largas jornadas de grabación de La Voz. De hecho, ambos presentadores, en su visita a Espejo Público este miércoles, ya avisaban a modo de 'pulla': "Dicen que empezamos a las 22:45. No os engañéis, va a ser más tarde, ¿vale? Va a ser más tarde, pero, a partir de ahí, disfrutad de nuestros cuerpos esbeltos".

Nuevos comienzos en 'La Voz'

Eva González afronta su sexta temporada al frente de La Voz. La conductora hace hincapié en el claim de este año, Llega el tiempo de La Voz: "Es como que ahora te toca y que puedes cumplir tu sueño. Llego con ilusión y con novedades en el formato".

González destaca el 'superpoder' de Malú como 'coach' veterana, la potestad de silenciar el micrófono de algún compañero "para que no suelten su 'speech" y puedan convencer al concursante: "Se producen situaciones que el 'talent' dice: '¿Con quién me voy?' Nos da mucho juego".

"Hay una cosa buenísima de 'La Voz' y es que hay niños del 'Kids' que se presentan, es una cantera"

Eva incide en que uno de los aspectos más mágicos de su papel como presentadora de La Voz es implicarse emocionalmente con el participante, mientras que el 'coach' es más ajeno a él de primeras: "Cuando no se giran y tú has pasado tiempo con esa persona o esa familia, lo sientes parte de ti".

"Hay una cosa buenísima de La Voz y es que hay niños del Kids que se presentan, es una cantera. Que pasen seis temporadas y ver de repente un niño que estaba en el Kids y vuelve... Para mí y para su familia no ha pasado tanto, pero ese niño es ya un hombre", admite, asegurando que hasta se le "ponen los vellos" de punta al pensarlo.

Tranquila por las audiencias

Por último, BLUPER también se interesa por las sensaciones de la entrevistada respecto a los datos de audiencia, números que se toma con relativa calma. "Me levanto y tengo un mensaje diciendo: 'La audiencia es esta'. Me da alegría cuando somos líderes, como lo fuimos la temporada anterior, pero entiendo el liderazgo como algo que está bien hecho, cuando das todo de ti y haces un programa limpio y sano", admite.

Pablo López y Eva González, en 'La Voz' Atresmedia Televisión null

"Cuando sabes que haces un Ferrari de programa, pues no son tan, tan importantes las audiencias. A todos nos gusta ganar, evidentemente, el premio de levantarte por la mañana y ser líder. Estamos acostumbrados a serlo, pero, si te soy sincera, no me preocupa en exceso", afirma la andaluza.

Emitiéndose en España desde 2012, si algún día La Voz acaba, Eva asegura que lo asumirá con la mayor deportividad: "Si el público dice: 'Oye, que ya no nos gusta más La Voz, que ya no queremos ver este programa'. Eso se verá reflejando en las audiencias y tendremos que decir adiós. Y gracias".