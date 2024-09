Leonor Lavado, sobre la cancelación de 'Babylon Show': "A los programas no les debes coger cariño, a las personas sí"

La cancelación de Babylon Show sigue todavía digiriéndose. Primera víctima de la ‘batalla de audiencias’ de esta temporada televisiva, muy comentadas han sido las palabras de Carlos Latre cuando tuvo que hacer frente a la última emisión del formato en el access prime time. Alabada fue su reacción, al mostrarse de manera honesta y tomarse con deportividad el fin de esta ambiciosa apuesta. “Como dije en su día, yo no hago guerras, no hemos hecho guerras, sólo hemos hecho televisión”, expresaba.

Aunque Latre era la cara más visible del formato, el fin prematuro de Babylon Show también ha afectado tanto el equipo técnico como a los colaboradores que quisieron atreverse con esta aventura, como Xavier Sardà, Marta Torné, Josie o Leonor Lavado. Precisamente, la actriz e imitadora, además de ser tertuliana, ejerció de invitada del último episodio del programa.

Lavado, junto con Alejo Sauras, Vanesa Romero y Pablo Chiapella (este último a través de videollamada), fueron los invitados para hablar de Hotel Bitcoin, una comedia dirigida por Manuel Sanabria y Carlos Villaverde y que llega a los cines este viernes 13 de septiembre. En plena première, preguntada por EL ESPAÑOL, la actriz sólo tuvo buenas palabras de su breve experiencia en Babylon Show.

“Ya sabemos cómo es la televisión. Yo he trabajado más en este sector, dado que esta [Hotel Bitcoin] es mi primera película. Llevo diez años haciendo televisión. A mí me dijeron una cosa cuando llegué a esto, que no se me olvida: a los programas no les puedes coger cariño; pero a las personas sí. Los proyectos vienen y van y las relaciones que tienes con el resto de profesionales, es lo que queda”, explicaba.

“¿Sobre la audiencia? Bueno, el juego de la televisión es así. A veces, tenemos datos mayores y otros datos menores. La paciencia que hay en la pequeña pantalla es más corta respecto a la que puede haber en la radio u otro tipo de formatos. Para mí, desde luego, ha sido una experiencia muy bonita estar en Babylon Show”, prosigue.

Leonor Lavado en el photocall de la première de 'Hotel Bitcoin'. Nacho López null

“He tenido mi espacio para poder hacer mi personaje, también para poder conectar. Al final, he vivido en otros programas que se han caído o no han funcionado, pero creas una red de contactos, de compañeros. Eso, en otro momento, vuelve a salir”, argumenta, para después sólo tener buenas palabras para Carlos Latre, a quien califica como “padrino”.

“Llevo mucho tiempo trabajando con él. Ha sido como mi padrino en esta profesión, realmente. Carlos es todo amabilidad. Es una persona muy generosa y buena. Le pone todo su corazón a lo que hace. En este caso, pues ha salido así, pero él tampoco tiene una sensación de fracaso, en absoluto. Se apuesta por los proyectos y estos pueden salir o no. Mientras, el proceso ha sido muy bonito. Pero bueno, creo que a todos los que hemos estado allí, nos esperan más cosas”, concluye.