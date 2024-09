Mónica Carrillo rescata su primera vez como presentadora de informativos: “Hoy se cumplen 20 años”

La presentadora Mónica Carrillo es un referente en los informativos de la televisión. En la actualidad es líder en los fines de semana junto a Matías Prats, y habrá que estar pendientes para ver si esto sigue siendo así a partir de que María Casado llegue al telediario de Telecinco a partir de la semana próxima.

En sus redes sociales, Carrillo ha echado la vista atrás, y ha querido compartir un vídeo en el que muestra su primera vez en este tipo de programas. “Septiembre es mes de cumpleaños y celebraciones. Hoy se cumplen 20 años de mi primera vez ante la cámara para presentar un informativo”, apuntaba la presentadora.

“Afortunadamente no he encontrado el día exacto del debut en TVE cuando me agarraba al bolígrafo como un pajarillo a una rama. (De la chaqueta que llevaba mejor no hablemos)”, decía con humor, bromeando con el aspecto que lucía. “Aún así, este vídeo es de esa época dorada en la televisión y fiel reflejo de mis comienzos”, finalizaba.

Como bien apunta la comunicadora, se trata de la primera vez que presentó unos informativos en televisión, pero no su primera vez ante las cámaras. Y es que en el año 2020 Viaje al centro de la tele mostró ese debut, que se produjo mientras ejercía de reportera en prácticas durante los meses de verano.

“Mis antiguos compañeros de TVE han rescatado mi primera vez delante de una cámara”, compartió entonces en sus redes sociales Carrillo, con el vídeo correspondiente. Algo que generó muchos comentarios, al ver cómo ya apuntaba maneras en la televisión.

Y es que la periodista no tiene problemas en echar la vista atrás para comentar con sus seguidores algunos de los momentos que ha vivido en la televisión. Incluso aquellos que no vieron la luz. En ese sentido, en 2019, por el Día Mundial de la Televisión, mostró un casting de Antena 3 para ser presentadora de El Diario de Patricia, y que realizó un mes antes de incorporarse a Antena 3 Noticias, allá por el año 2006.