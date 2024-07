María José Suárez: “Me tomé dos diazepam mientras Valerí me contaba lo que habían hecho Álvaro y ella”

Se trata sin duda de una de las entrevistas más esperadas del momento. Después de semanas siendo protagonista por su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi (49 años), María José Suárez (49) ponía fin a su silencio para aclarar todas las acusaciones que el jinete había vertido sobre su persona.

Esta misma semana, la modelo se dejaba ver en unos Juzgados cercanos a su domicilio. Y, aunque no llegó a confirmar si estaba ahí con motivo de la demanda a Álvaro, la andaluza se mostraba tranquila y afirmando que siempre iba a defender su honor.

En un elegante coche sobre una alfombra roja, María José Suárez acudía este viernes 12 de julio al plató de ¡De Viernes! con un semblante serio pero decidida a contar su verdad. Y es que, si hace una semana era Álvaro Muñoz Escassi quien acudía al programa de Telecinco para narrar todos los detalles de la ruptura, parece ser que la que fuera Miss España no ha podido aguantar mucho tiempo y apenas ha tardado siete días en dar su versión de los hechos.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en un evento en Madrid en 2023. Gtres

"La relación no era abierta. Y si lo era, yo nunca fui consciente". Con estas tajantes palabras, María José Suárez comenzaba una de las entrevistas más duras de su vida. Lo hacía desmintiendo las últimas afirmaciones de Escassi en las que aseguraba que ambos mantenían una relación abierta. "Álvaro no puede tener una relación así porque es la persona más celosa de Europa. Todos los problemas que hemos tenido por celos han sido siempre culpa suya", sentenciaba la modelo en el formato de Beatriz Archidona (40) y Santi Acosta (56).

Dispuesta y con ganas de repasar todo lo sucedido, la andaluza se ha mostrado muy clara al decir que no va a contar su verdad, sino "la única verdad". Además, aprovechaba los primeros minutos para recalcar que no se sentaba en un plató por la ruptura en sí, sino por las mentiras del jinete.

Si hay algo que ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas es la supuesta infidelidad con Valerí, una chica trans con la que el Álvaro habría tenido más que palabras. Fue el pasado 23 de mayo cuando, tras unas conductas un tanto extrañas por parte del jinete, María José toma la decisión de hacerle una videollamada. "Álvaro piensa que es una llamada telefónica normal y es cuando me doy cuenta de que está en casa de Valerí", defiende la modelo, asegurando que es la primera vez que rompe con Escassi.

Escassi y María José en 2023. Gtres

En cuanto al tema del crucero, María José sostiene que es el jinete quien se compra el billete para intentar retomar la relación. Ya de regreso, la Miss recibe el famoso correo electrónico en el que Valerí relataba lo sucedido con Álvaro Muñoz Escassi. De una forma muy escueta, según señala la modelo, la joven colombiana da detalles de unos supuestos vídeos íntimos entre María José y Escassi, además de la reclamación de 1.500 euros por los "servicios prestados" durante más de cinco horas. Un dinero que finalmente el jinete se vio obligado a pagar tras llegar a un acuerdo con Valerí para evitar futuras difamaciones.

"Al recibir el mensaje de Valerí tuve que darme tiempo para digerir lo sucedido. De hecho, me tuve que tomar un par de diazepam mientras me contaba lo que habían hecho ella y Álvaro", sentencia la modelo, quien lamenta la falta de empatía del jinete. "Ha engañado a toda España, no solo a mí".

Demostrándose consciente de la grabación de unos vídeos íntimos entre ella y Escassi, María José se muestra de lo más enfadada ya que considera "un grave delito" mostrar grabaciones privadas a terceras personas. Un acontecimiento que no ha querido llevar por la vía judicial al no tener Valerí la posesión de esos vídeos.

María José unos días antes de conceder la entrevista. Gtres

María José Suárez se abre en canal para comentar la relación de Escassi con la actriz Hiba Abouk (37). La que fuera pareja de Jordi Nieto recuerda lo dolida que se sintió cuando vio la imagen de ambos en la fiesta de 'El Turronero'. "Le prometió a mi hijo que iríamos juntos y aparecieron esas imágenes. Eso fue algo que me dolió mucho", sentencia. De hecho, la modelo se habría puesto en contacto con Abouk para avisarle de cómo es realmente el jinete.

Entre lágrimas, María José Suárez pone fin a una entrevista sentenciando lo apenada que se encuentra ante la situación. "Es una pena que haya acabado así. Le deseo toda la suerte del mundo, pero lejos de mí".

Aunque por el momento no pretende tomar medidas legales contra Escassi, María José continua expectante para que finalmente el jinete se retracte de todo lo que haya podido perjudicar su honor e intimidad.