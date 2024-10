José Manuel Parada deja cortado a Víctor Sandoval en pleno directo: “No me metas mano, Víctor”

Víctor Sandoval se ha disfrazado este jueves de Rita Hayworth durante su participación en Ni que fuéramos Shhh. Para el programa de TEN cualquier excusa es buena para ataviar de manera divertida a este colaborador, y ya, solo hace unos días, trabajó vestido como Sherlock Holmes. La percha para emular el traje de la cantante y actriz en Gilda, en este caso, era que nació, tal día como hoy, en el año 1918.

Vestido, pues, como el personaje protagonista de la película de 1946, Víctor tuvo la misión de cubrir la boda de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, con Ana Illas. Y así, su presencia no ha pasado desapercibida por nadie, y él disfrutaba mucho con la situación, provocando situaciones hilarantes.

En cierto momento, Víctor, travestido, se propuso parar un coche para que le acercasen hasta la zona de la boda, que se celebraba en una finca madrileña, con tan mala suerte que el primer vehículo que se encontró fue el del propio Ángel Cristo. “Qué casualidad que el primer coche era el del novio”, le contaba a María Patiño. “¿Te ha visto así vestido?”, quiso saber la presentadora. “No, llevaba un antifaz para dormir. ¡Pues claro! ¡Si no tengo otra ropa!”, aseguraba.

Belén Esteban, que por lo bajo se le oía decir “esto es un cuadro”, tuvo una teoría: Ángel Cristo se habría enfadado al ver al reportero por una razón concreta. “Yo creo que pensó que Víctor Sandoval iba vestido así no por Rita Hayworth, sino por su hermana, Sofía Cristo”, deslizaba, algo que Sandoval recogía como posible.

Más tarde, Víctor Sandoval conseguiría que le parase José Manuel Parada, quien bromeaba con la imagen del aspirante a Eurovisión. “Lo que hago yo por ti, Víctor. ¿Te acuerdas cuando eras un niño ya hacía por ti maravillas, e íbamos a verte con Paquito Clavel?”, le recordó José Manuel.

Parada se detuvo para atender a la prensa, y vivió un pequeño desencuentro con Ana Rosa Quintana, pues el reportero de TardeAR le puso un pinganillo para que hablase con ella. “Me está esperando Sonsoles...”, deslizaba el que fuese conductor de Cine de Barrio, en referencia a Y ahora, Sonsoles, donde colaboradora. “Oye, Álex, que cuando esté más tranquilo hablamos, que no quiero interferir con otra compañera”, proponía Ana Rosa a su reportero. “Ah, que no quieres hablar conmigo”, entendía Parada, dejando una situación bastante pintoresca.

Víctor Sandoval, disfrazado de Rita Hayworth, en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Aunque atendía a todos los medios, José Manuel parada no se olvidó de su compañero de coche. “No me metas mano, Víctor. Que de una boda sale otra boda”, llegó a decir con humor. “Hace mucho que no nada...”, le respondía Sandoval, tras el corte de su amigo. A continuación, Parada siguió comentando con los diferentes programas cómo es su relación, tanto con Ángel Cristo, como con Bárbara Rey.