Adriana Torrebejano, alto y claro en ‘El Hormiguero’: “Ya es hora de que haya series encabezadas por mujeres”

El Hormiguero ha despedido la semana con una ración doble de invitadas. Y es que Pablo Motos ha recibido a Adriana Torrebejano y a Eva Ugarte, dos actrices que acudían a promocionar su nuevo trabajo conjunto, la serie ¿A qué estás esperando?, una ficción que se estrena este domingo en atresplayer.

Tras bromear con las hormigas de por qué se estrena un episodio semanal en lugar de toda la serie de golpe (“son muchas historias”, justificaban), Pablo Motos comenzó la charla preguntando por cómo llevan el hecho de no dormir por su profesión. Incluso se vio a Adriana, en un momento del rodaje, durmiendo sobre dos mesas. “No, yo suelo cuidar mucho eso. Cuando ruedo de noche, aunque duermas durante el día, el sistema nervioso lo nota y acabas destrozado, hay que dormir”, apuntaba Eva.

La serie fue presentada como “erótico romántica festiva”, y en ella hay 25 personajes, que parten de dos parejas protagonistas, en las que están las dos actrices. “Está basada en dos novelas de Megan Maxwell, y las guionistas han hecho un trabajo exquisito. Los lectores van a tener sus recordatorios”, puntualizaban.

Los personajes de ambas son Carol y Sonia, “dos mujeres bastante interesantes, guerreras”. “Sonia es una chica que ha pasado un bache en el amor, está herida. Es madre soltera, empoderada, y no confía en el amor hasta que encuentra al personaje de Rubén Cortada y piensa: igual creo en el amor”, relataba Adriana.

Eva, por su parte, destacaba de su personaje que es una mujer que se va a sacar “y no sé dónde me estoy metiendo. Estoy teniendo unas experiencias en la cama, que no he tenido nunca, y quiero eso. Mi familia es un cuadro, y tengo una doble vida”, apuntaba. Sobre su personaje, puso el foco en el capítulo seis, cuando “descubrimos lo que le pasa a esta mujer, que es muy profundo”. En ese sentido, Adriana Torrebejano sentenció: “Ya es hora de que haya series encabezadas por mujeres”.

En la serie hay muchas escenas de sexo, y Pablo Motos le preguntó por la figura de los coaches de intimidad. “Esta serie es imposible de rodar sin las coordinadoras de intimidad, hay mucho sexo. Te tienen que explicar todo bien para que te olvides que estás desnuda ante un equipo. Tienes que actuar y ser Sonia sin que eso te saque, y ellas lo consiguen. Hacemos muchos ejercicios, de intimidad, de qué zona puedo tocar y cuál no, con qué intesidad, si puedo apretar, arañar…”, relataba Adriana Torrebejano.

En ese sentido, la que fuese Chelo García-Cortés en Cristo y Rey destacó que siempre había rechazado ese tipo de personajes, pero que ahora es más fácil. Eva añadió la importancia de una pelota que hay entre los cuerpos a la hora de simular las relaciones. Ugarte, además, relató cómo tuvo problemas en una escena íntima porque había pasado una mala noche por intoxicarse al comer ostras, y porque también se había quemado tomando el sol, y sufrió mientras otro personaje le tenía que besar la barriga, rozando su barba.