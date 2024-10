La pifia de Juan del Val con la cuñada de Tamara Falcó: “Desde aquí pido perdón, fue por idiota”

Tras la entrevista a Adriana Torrebejano y Eva Ugarte, quienes presentaban la serie ¿A qué estás esperando?, El Hormiguero recibió un jueves más a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, quienes debatirían sobre algunos temas de actualidad. Pero antes de abrir melones como el momento tarta durante la entrega del Premio Planeta, todos los presentes, junto a Pablo Motos, charlaron sobre los premios TELVA.

Un evento donde premiaban a Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte, y donde, según Nuria Roca, se mencionó mucho a El Hormiguero. No obstante, las cuatro top models fueron las invitadas del formato el pasado martes.

“Yo voy a todas las entregas de premios a las que dice Nuria que tengo que ir”, decía el marido de la presentadora, Juan del Val. Y después sorprendía al confesar a Pablo Motos lo mal que lo pasó, a pesar de que fue “una fiesta muy divertida”, porque “no daba una”.

El autor de Bocabesada relató, entre risas, entonces cómo “de repente, a la gente que conocía, yo no la saludaba, porque pensaba que no la conocía. Luego ya, de repente, empecé a quedar bien y empezar a saludar a gente que no conocía, y decían ¿este señor, por qué?”.

Durante la cena, Juan comprobó cómo un par de mesas a su lado había “una chica guapísima” que le empezó a hacer gestos. Y él, por no quedar mal, y pensando que el saludo iría para alguien que estaba detrás de él, prefirió no saludar. “De repente termina la cena, y veo que se pone a hablar con Nuria esa chica. Y yo me acerco, y me dice muy así enfadada, un poco...” seguía diciendo Juan, cuando Nuria acabó la historia.

La mujer en cuestión dijo a Roca: “Es que estoy saludando a Juan y no me hace ni caso, como diciendo: qué mal está quedando. Claro, te creías que no te saludaba a ti, y porque tiene memoria de pez y no se acordaba, y resulta que era la cuñada de Tamara”.

“Era Amparo, la cuñada de Tamara”, confirmaba Juan del Val. “¿Con la que hablaste una media de dos horas en mi boda? ¡Impresionante!”, admitía la propia Tamara Falcó. “Pero yo no me acordaba. Y me dijo una cosa educadísima: lo que tú me has hecho esta noche no me lo ha hecho nadie, un desprecio así”. Por ello, Juan del Val aprovechó para decir: “Desde aquí pido perdón, fue por idiota, por ser prudente” y no devolver el saludo.