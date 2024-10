Juanjo, Martin y el valor de la salud mental tras 'OT': "Le damos importancia. Nos tratamos, vamos al psicólogo"

Ambos lo tenían en mente y ahora es una realidad. Juanjo Bona y Martin Urrutia han lanzado El Destello, una colaboración que ha hecho las delicias de sus fervientes seguidores. Producida por el dúo Hidrogenesse y de sonido realmente particular, la canción refleja su historia a la perfección.

Así lo confiesan cuando reciben a BLUPER, en una mañana de tormenta, como en el videoclip del tema. Una pieza dirigida por Fede Maniá, en la que también queda bien representada la relación sentimental que los espectadores de Operación Triunfo vieron surgir en riguroso directo.

En ningún momento, ni tan siquiera cuando El Destello era solo una idea, pensaron en la canción "como algo individual", algo a lo que "el otro se adaptase". "Ha sido un trabajo de poner ideas en común, de avanzar en grupo todo el rato, no ha habido ningún choque", comenta Urrutia, refiriéndose, a la vez, a esa labor conjunta con Hidrogenesse.

Han pasado ocho meses desde que la Academia de OT cerrara sus puertas. Una plataforma de exposición brutal, pero después de la cual parece haber un vacío enorme llamado 'mercado musical'. "El programa no te prepara para eso, pero el ejercicio está en uno mismo. En que, al salir, hay que sacarse las castañas del fuego", apunta Bona.

El futuro del zaragozano, que hace una semana estaba dando el pregón de las Fiestas del Pilar junto a Naiara, pasa por grabar un disco cuyo no título no puede desvelar, aunque "ganas" no le faltan. El de Martin, por retomar su senda estrictamente musical tras participar en Mariliendre, serie que se verá próximamente en atresplayer. Y, hablando de Atresmedia, tampoco le importaría adentrarse en Tu cara me suena: "Estaría dispuesto".

Al escuchar El Destello, lo primero que queda claro es que no es una canción comercial. ¿Esto es premeditado?

Martin Urrutia. No queríamos hacer algo no comercial. Sí algo diferente, especial. De la mano de Hidrogenesse, que tienen un estilo personal.

Juanjo Bona. Queríamos algo diferente. Una pena que no sea comercial, es a lo que nos exponemos, no nos importa.

Martin Urrutia. También tiene su punto pegadizo.

En vuestro 'fandom' se habló mucho de esta colaboración, de si se hacía o no. ¿Cuándo surgió exactamente?

J. Parece que no, pero el 'fandom', cuando empieza a hablar en redes, acierta mucho. Es como si nos leyesen la mente. Esto fue en la mitad de la gira, más o menos, yo creo.

M. Fue un día que estábamos en casa, que llovía muchísimo. Había un tormentón, como hoy. Estábamos inspirados y pensamos en la idea de hacer una canción juntos, en cómo sería ese concepto. La tormenta nos definía bastante a los dos, la carga y la calma. Desde ese punto, empezamos a tirar del hilo. A Universal le gustó la idea.

J. Sí, queríamos contar una historia, llevada a otra forma de escribir la letra. Hidrogenesse lo entendió perfectamente. Estamos contentos con el resultado.

¿Cómo entráis en contacto con Hidrogenesse?

M. Les teníamos ya bastante ubicados. Además, teníamos esa idea clara de que hacer algo diferente, quizá un poco bailable.

J. Hicimos videollamada con ellos. En la pantalla, salíamos nosotros dos y ellos dos debajo, como si fuéramos análogos. Entendieron todo perfectamente. Primero, hicimos todo telemático. Luego, ya pudimos grabar con ellos. Estuvimos en su casa, con sus aparatos, en su laboratorio. Un diez.

¿Os ha costado unir puntos de vista, poneros de acuerdo?

J. Hemos coincidido en todo, la verdad. En ningún momento pensamos en esto como algo individual y que el otro se adaptase. Queríamos hacer algo diferente, nuestro.

M. Ha sido un trabajo de los cuatro, conjunto, de poner en ideas en común. De avanzar en grupo todo el rato, así que no ha habido ningún choque. También coincidimos mucho con el director del videoclip, Fede Maniá, que lo plasmó todo genial.

¿Os ha dado Amaia Romero su opinión? En redes se comentaba que El Destello sonaba mucho a ella...

M. Sí. Yo coincidí con ella justo tres días antes de que saliera. Ella también sacaba canción, Tocotó, y nos enseñamos cómo sonaban cada una. Le gustó mucho, le pareció especial.

Juanjo Bona y Martin Urrutia, en su sesión con EL ESPAÑOL Gustavo Valiente

Han pasado unos meses desde que salisteis de la Academia. ¿Cómo se gestiona esa exposición que da el programa? En vuestro caso, no solo a nivel individual, sino como pareja.

J. Al principio, es duro. Poco a poco, vas entendiendo cómo ha cambiado tu vida. Cómo todo es diferente como pareja e individualmente. Teniendo presente a nuestra gente, no perdiendo nuestra identidad. Y, por supuesto, dando importancia a la salud mental. Yendo a psicológos, tratándonos, estando con nuestros amigos de antes y poniéndonos al día con nuestra vida de ahora. Todo para que no haya un muro entre tu vida de antes de OT y la de ahora.

¿Creeis que, tras esa exposición, OT os da las herramientas para lanzaros a la siempre complicada industria musical?

M. Cuando entras en OT, no estás pensando en eso. Quieres vivir la experiencia la máximo, tener la mente enfocada ahí. Cuando sales, empieza la nueva etapa, vives tu vida real. Es difícil que los 16 de la promoción esté en el mismo punto. Encarar eso es difícil, pero hay que trabajar con uno mismo, en tu proyecto personal. Sin olvidar de dónde vienes, claro.

J. OT no te prepara para eso, realmente. El ejercicio está en que, al salir, uno mismo tiene que sacarse las castañas del fuego. Espabilar e ir estudiando, enterándote de cosas. Está bien que el programa tampoco nos lleve en ese sentido. Que nos llevan, pero, hay que darse con la realidad para aprender.

OT vuelve en septiembre de 2025, con el formato más 'descansado'. ¿Sentís que esto da protagonismo a vuestra edición?

J. Sí, van a pasar casi dos años ya. Va a dar tiempo a que la gente que haya ido más rápido avance con sus proyectos y los que vamos más lentos también podamos sacarlos. Está muy bien.

Martin Urrutia y Juanjo Bona concursaron en la última edición de 'OT' Gustavo Valiente EL ESPAÑOL

¿Creeis que hay un poco de saturación de 'talent shows' en nuestra tele?

J. Igual un poco sí. Es verdad que OT, y yo he estado en otros programas, da tanta importancia al 'talent', a los concursantes, y hay tal inversión... Es un formato que realmente sí apuesta por el artista y el lanzamiento de sus carreras. Creo que otros 'realities' no y se centrán más en otras cosas.

Juanjo, lanzaste Mis Tías, en clave de jota, tan típica de tu tierra. ¿Es complicado extender el folclore entre la gente joven?

J. Es complicado. Es cierto que en muchos folclores se ha hecho un buen trabajo, pero en unos se ve más que en otros. En mi caso, te hablo de la jota. Claro, enseñar una cosa que nunca nadie ha escuchado es complejo. Adaptar eso a las estructuras del pop actual es difícil. En mi forma de ser está no faltarle el respeto a nada, quiero fusionar el folclore sin que se pieda la base.

Cada vez está más cerca el estreno de Mariliendre, Martin. ¿Qué es lo que has aprendido de un rodaje de tal calibre?

M. Ha sido una experiencia muy fuerte, que además la viví nada más salir de OT. Fue una montaña rusa. La experiencia de estar en un proyecto audiovisual de ese calibre, con ese equipo y ese reparto. Ansiaba estar en algo así. Tengo ganas de que salga, los números musicales darán que hablar.

¿Habéis compatido sensaciones con otros concursantes sobre la experiencia OT?

J. Al salir, muchos se acercan a ti porque sabes que los entiendes a la perfección. Casi sin querer, hay un vínculo. Hay situaciones que ni tus amigos ni tu familia comprenden al cien por cien, así que ayuda compartirlo con ellos. El otro día cenamos con Miki Núñez y nos contó experiencias internas.

Martin Urrutia y Juanjo Bona, durante la entrevista Gustavo Valiente EL ESPAÑOL

M. Cuando sales, la gente que te sueles encontrar de primeras es gente que ha estado en OT. Hablar con ellos, que los has seguido de antes, que te hablan de tú a tú, incluso con admiración... Es un alivio, porque te entienden.

Si os invitan el año que viene a la Academia, ¿qué consejo le daríais a los chicos?

M. Calma. Que disfruten de la experiencia, pero que no se fuerzen a aprovecharla porque es imposible. Que sean conscientes de que ha habido un casting enorme y son afortunados de estar ahí, pero que vivan, porque después de OT es otra vida. Cuando están ahí en lo que tienen que pensar es en la clases que tienen y en hacer vida de Academia.

J. Y en disfrutar y nada más. En ser niños.

¿Os ha picado el gusanillo de la televisión para participar en otro tipo de programas?

J. Ahora mismo estoy con el disco y me quiero centrar en eso, que me hace mucha ilusión. Tengo hasta ganas de deciros cómo se llama, pero no puedo. Estoy encaminado, veo la gira y todo lo que viene. Obviamente es una cosa que me encanta, mi personalidad tiene mucha parte de televisión, pero he escogido el camino musical. Nunca me cierro, al igual que no me cierro a la interpretación, a seguir formándome...

M. Ahora estoy centrado en otro tipo de trabajo. Después de la serie, me voy a enfocar en la música, aunque ahora vaya un poco más retrasado. En un futuro disco, EP o 'singles'... En mi música. A largo plazo, creo que sí. Un Tu cara me suena o así estaría dispuesto a hacer.

¿Y qué opináis del Benidorm Fest? Es verdad que este año os pilló aún Academia, pero, ¿lo contempláis en un futuro?

J. A mí me gusta. Al final, se me ocurre llevar una canción defendiendo mi folclore y que no lo vea solo España, sino el mundo entero. Pero, ahora mismo, no. No lo veo.

M. Yo, igual. Es algo muy especial para gente que se quiere dar a conocer, pero, ahora mismo, en mi papel, no.

Martin Urrutia y Juanjo Bona posan para EL ESPAÑOL Gustavo Valiente

Supongo que habréis escuchado proyectos de compañeros de edición. ¿Cuáles os han llamado más la atención?

M. Yo iba a decir también Salma, su último 'single' me llegó bastante. Ruslana me impacta muchísimo, ha evolucionado... Desde que salió no ha parado. Es admirable.

J. A mí me encanta lo que está haciendo Salma. Y Cris me gusta también mucho, tiene un talento...