Salma Díaz: "Creo que voy a ser exigente con los nuevos concursantes de 'OT'. Necesito sentir que merecen estar ahí"

Han pasado siete meses desde que la Academia de Operación Triunfo 2023 cerrase sus puertas. Un poco antes, concretamente, la noche del 1 de enero, Salma Díaz se convertía en la cuarta expulsada del programa de Amazon Prime Video. Desde ese mismo momento, no ha parado de pensar en música.

Tras su debut con La Mirá, la malagueña de 21 años lanzó Oliendo tu perfume y ahora presenta Sangre de cobarde. Se trata de una canción con una historia realmente personal como trasfondo, "la ausencia paternal", como admite en su entrevista para BLUPER. "Cuando de pequeño te pasa algo así, te culpas mucho, te preguntas el porqué. Te da vergüenza", explica Díaz.

Lejos queda la última edición del formato de Gestmusic. Los concursantes de OT hace tiempo que dejaron de serlo y ahora son artistas que interesan a un público de manera individual. Aun así, basta con darse un paseo por las redes para continuar leyendo comentarios de odio hacia ellos. Sin ir más lejos, la de Mijas abandonó X esta misma semana.

"Tenemos un público bastante joven y entiendo que la gestión del fanatismo no es la misma que cuando eres mayor. Tampoco es tan importante para nosotros, en el momento de OT éramos más personajes. Ahora mismo somos artistas", comenta sobre el 'hate' en redes'.

La joven sigue de cerca la carrera de sus compañeros, sobre todo, de Álvaro Mayo, con quien comparte piso, o de Paul Thin o Ruslana. Mientras tanto, confiesa a este periódico que queda Salma para rato: una vez salga el siguiente 'single' a Sangre de cobarde, llegará el disco. Luego, una gira en la que presentarlo. "Quiero ampliar público, que no sea solo de OT", asegura.

En Sangre de cobarde abordas una historia personal, ¿no?

Pues sí. Hablo de uno de los grandes temas que han tenido importancia en mi vida, esa ausencia paternal, que creo que es bastante común desgraciadamente. Quería hacer una canción que mostrara mi parte vulnerable, mis traumas, y hacer empatizar a otros.

Salma Díaz, durante su última actuación de 'Operación Triunfo 2023' Prime Video

¿Qué te motivó a hablar de un asunto tan íntimo?

Salió de una manera natural, no me planteé si hablar de esto o lo otro. Me metí en el estudio, comencé a componer con el productor y en mi cabeza todo el rato resonaba este tema. De repente, me salieron las palabras y lo hice.

De hecho, dijiste en redes que hacer Sangre de cobarde ha sido como una terapia, como un proceso de curación.

Sí. Quien haya pasado por esto entenderá lo que digo. Cuando de pequeño te pasa algo así, te culpas mucho, te preguntas el porqué. Te puede dar hasta vergüenza. Ha sido una manera de exponerme, de desnudarme ante la gente y quitarme esa culpabilidad.

Veo que, en lo musical, es una canción que tiene sonidos más 'de raíz', pero sin perder el toque urbano de Oliendo tu perfume. ¿Es este el estilo que quieres seguir?

Sí. Este 'single' es un adelanto del próximo álbum, en el que también estará Oliendo tu perfume. He ido eligiendo 'singles' muy distintos, porque el disco entero es muy distinto. He tocado muchos estilos, pero todo dentro de ese sonido flamenco-electrónico. Es verdad que esta canción es mucho menos que Oliendo tu perfume, con la que quería llamar la atención de la gente. Sangre de cobarde quizá no es para todos los paladares, pero me define más.

El 27 de septiembre se estrena en Prime Video el documental de OT 2023. ¿Algo que puedas comentar? ¿A qué Salma vamos a ver?

No te puedo decir mucho. A nosotros no nos han enseñado nada, ni nos han avisado de la fecha. Creo que va dirigido más al público. No hemos podido ver nada, no sabemos qué va a salir y qué no. Tengo entendido que está centrado en los seis finalistas y que los capítulos duran una hora, así que no creo que se vea mucho a los demás. Ellos [Prime Video] estuvieron en los ensayos, en algún concierto. Probablemente, sea eso lo que veáis. La experiencia de la gira, que ha sido inolvidable.

Salma Díaz participó en 'La Voz 2022' Atresmedia Televisión

Hace unos días te fuiste de X por el 'hate'. ¿Cómo gestionas el tema de las redes?

Creo que a todos pasa un poco. Salimos siendo personajes públicos y nos sigue gente bastante joven, así que entiendo que la gestión del fanatismo no es la misma que cuando eres mayor. Tampoco es tan importante para nosotros. En el momento de OT, éramos más personajes, pero ahora mismo somos artistas. Lo que nos importa es la música y nuestros proyectos. Tampoco lo llevo muy mal. Cuando algo de las redes no es positivo, no aporta nada. Y tampoco es que tenga mucho tiempo, estoy currando mucho. Pesa más lo positivo.

Sabes bien lo que es un 'talent show', ya que has estado en La Voz y en OT. ¿Piensas que hay un exceso de concursos en nuestra tele? ¿Que no se da un espacio real al artista?

Yo he vivido los dos y son 'talents' muy diferentes. Considero que hay mucho talento en España y es normal que salgan ediciones de todo tan rápido. Hay mucha gente con mucho potencial. Realmente, cuando alguien llama la atención del espectador, da igual si se han hecho diez ediciones o una, si te tienen que pasar las cosas, te pasan. Es verdad que en nuestro país tenemos esa cultura del 'talent', pero no lo veo mal. Hay mucho talento por descubrir y este mundo es muy difícil.

¿Qué opinión tienes del Benidorm Fest?

No soy para nada seguidora ni del Benidorm Fest ni de Eurovisión, no sé ni cómo es el funcionamiento. De momento, no me veo presentándome. Quiero alejarme un poco de lo comercial y hacer algo un poco más especial. Ahora mismo, mi proyecto no tendría sentido para el Benidorm Fest. Este año sí estuve un poco pendiente porque estaba María Peláe, que me encanta.

Nueva edición de OT en 2025. ¿Será raro ver a nueva gente en 'vuestra' Academia?

Tengo un sentimiento que no esperaba tener, y es que tengo bastantes ganas. Ver el programa, hablar con los chavales... Quizá justo en el momento en el que lo vea, me da un poco de reparo. Sí que es verdad que sería un poco exigente. Necesito sentir que se merecen estar ahí, le tengo tanto cariño a la experiencia y al sitio... Confío en que será una edición increíble. También nosotros hemos tenido la suerte de que han dejado respirar al formato un año más de lo común. Nos viene bien.

Los proyectos de tus compañeros también están bastante avanzados. ¿Cuál te llama más la atención?

Mi proyecto favorito es el de Mayo. Además, como vivimos juntos, he visto el proceso, igual que él ha vivido el de mi disco. No sois conscientes de lo que va a ser ese EP. La realidad es que están saliendo proyectos, en general, increíbles. Muy personales todos. El proyecto de Paul me gusta bastante también. El otro día Ruslana presentó una canción en el Coca Cola Music Experience que encantó. Le escribí y todo. Estoy muy orgullosa de todos.

¿Qué nos espera de Salma en los próximos meses?

Antes de que acabe el año, saldrá mi disco. Todavía queda un 'single' por salir, con su respectivo videoclip. Hasta que no acabe el disco no anunciaré gira. Quiero ampliar público, que no sea solo el de OT.