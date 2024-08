Verónica Romero frena un vídeo de ‘Fiesta’ sobre su relación con los demás triunfitos: “Hay corta y pega”

La cantante Verónica Romero, a quien conocimos en 2001 gracias al programa Operación Triunfo, está poniendo toda la carne en el asador para promocionar Candela, su nuevo sencillo, una versión del tema homónimo de Noelia que sonó mucho hace 25 años. La pasada semana, la artista acudió a Fiesta para interpretarlo, y este fin de semana regresó al magacín de Telecinco para conceder una entrevista.

Una vez más, y en la línea de sus últimas declaraciones a Socialité o el pódcast Me falta calle, la intérprete de temas como Bésame ha narrado con pelos y señales lo mal que lo pasó al salir de Operación Triunfo, y lo maltratada que se sintió por parte de quienes le llevaban musicalmente.

“Recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising de los seis finalistas porque no me merecía estar allí. Me decían que subiera a hacer abdominales y que diera gracias por tener una flor en el culo”, ha narrado. Además, aseguró que tuvo que ser ingresada por ansiedad, por estar encerrada en una casa en la que casi no tenía ni comida.

El programa, por otro lado, ahondó en la aparentemente nula relación que Verónica Romero tiene con los que fueron sus compañeros de Operación Triunfo. E introdujeron este tema con declaraciones que Verónica dio en Socialité, mezcladas con otras de Europa Press. “Cada uno tiene su vida, no puedes esperar nada de nadie” o “el reencuentro no lo sé ya, falta alguien muy importante” fueron algunas de las frases que se recogieron.

Ya en plató, Verónica frenó el tema con un inciso: “Hay un poco de corta y pega ahí, ¿eh?”. Y, tras esto, le preguntaron que con qué compañeros tiene una relación fluida, con los que se felicite cumpleaños o Navidades”.

“Yo con todos tengo una relación bonita, cordial, dependiendo de lo que te resuena. Yo estoy en Fórmula Abierta, con Geno. Con Nuria Fergó, cuando se casó, o cuando su pareja estaba malito. Con Javián, con Alejandro Parreño...” detallaba.

El programa incidió en cómo se había desgastado su relación con Rosa López. “A Rosa hace poco la vi, y tuvimos una conversación pendiente, aunque no fue en un sitio adecuado”, afirmaba la invitada. “Lo que tengo con Rosa, lo que viví, fue tan de verdad, pero las dos hemos cambiado, hemos crecido y no se puede volver a la relación que teníamos antes, pero sí construir una nueva partiendo desde donde se puede”, añadía Romero.