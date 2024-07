Lucas Curotto: "En el próximo 'OT', me gustaría que hubiese una clase sobre salud mental. Es una sacudida emocional"

De primer nominado de la edición a flamante quinto finalista. Apodado cariñosamente por todos 'El Wacho', poco a poco, Lucas Curotto se fue metiendo en el bolsillo a los espectadores de Operación Triunfo 2023 hace unos meses. Ahora presenta Fuiste Pa Mí, su primera canción fuera del contexto del programa de Amazon Prime Video.

BLUPER charla con el uruguayo sobre la que es su "carta de presentación al cien por cien", ya que su primer 'single', Corazones Rotos, estaba sujeto a unas condiciones específicas. Al igual que los de sus 15 compañeros, fue lanzado en exclusiva en Amazon Music y en el resto de plataformas una semana después, lo que repercutía en sus cifras.

Para Fuiste Pa Mí, Curotto ha contado con Maximiliano Calvo en la producción, un artista que empieza a ser conocido en la televisión española por su participación en Dúos Increíbles (TVE) o en By Ana Milán (atresplayer). El tema es, ni más ni menos, que un canto en positivo a la ruptura con su última pareja, la chica por la que lo dejó todo en Uruguay y vino a vivir a España.

Sus próximos pasos profesionales están enfocados a publicar más canciones, completar su gira de verano de la mano de Los40 y preparar un disco. Por cierto, no descarta presentarse al Benidorm Fest en un futuro: "Hace tiempo, surgió la posibilidad, pero entré en OT y quedó en nada. No me cierro, pero ahora estoy muy centrado en mi proyecto personal".

El 'boom' de la 12ª edición del formato de Gestmusic, la primera que se emitía fuera de la pequeña pantalla tradicional, va calmándose con el paso del tiempo, incluida la locura de las redes sociales. Lucas reconoce que le costó ubicarse en las plataformas después del concurso: "Entraba, me veía, me salían publicaciones de la Academia o, a veces, cosas que se inventaban".

Canción muy distinta a tu primer 'single', Corazones Rotos. ¿Por qué has dado este giro en tu estilo?

Era lo que más me vibraba. Después de la Academia, me fui encontrando cada vez más. Tuvimos la posibilidad de explorar nuevos sonidos. Cuando era pequeño, mi padre escuchaba muchos 'casettes' de los sesenta, setenta y ochenta. En mi adolescencia, tuve una fuerte influencia de One Direction. Primero salió Corazones Rotos, pero Fuiste Pa Mí tiene la esencia del Lucas al cien por cien.

Entonces, ¿dirías que esta es tu verdadera carta de presentación y no Corazones Rotos?

Totalmente. Esta es cien por cien mi carta de presentación.

¿Cómo es trabajar con Maximiliano Calvo? Es una artista que poco a poco vamos descubriendo en España.

Maxi es una locura. Es una persona que, siempre lo digo, te posee. Desde el primer momento, nos hemos contado nuestra vida, nuestras historias. Hemos intimado mucho por eso lado y nos hemos vuelto amigos. Estoy en el proceso de descubrirme componiendo y Maxi te posee y logra plasmar lo que tiene dentro. Todos los temas que estamos haciendo son historia de mi vida.

¿En qué vas a emplear lo que queda de verano y los siguientes meses? ¿Algo que puedas contar?

Vienen más canciones, ya están varias listas. Está la gira de verano con Los40, que ahí también estrenaré nuevos temas. Estamos preparando un disco, pero aún no sé decirte en qué fecha sale específicamente. De gira tampoco te puedo decir nada, estamos a punto de confirmarla. La habrá.

En la Academia comentaste que había habido conversaciones con el Benidorm Fest este año. ¿Te gustaría presentarte en un futuro?

Sí, hace tiempo surgió la posibilidad y quedó en nada. Luego entré en Operación Triunfo. Tarde o temprano me encantaría, es algo a lo que no me cierro, pero ahora estoy muy enfocado en mi proyecto personal. Quiero seguir lanzando temas y encontrándome.

Hace unas semanas se anunció el regreso de Operación Triunfo para septiembre de 2025, de manera que se dejará descansar al formato un año y medio. ¿Qué te parece?

Está guay para darnos nuestro espacio, para ir lanzando nuestras carreras. Quizá, si el programa volviese enseguida, se perdería el foco de lo que hemos trabajado y conseguido en este tiempo. Quiero estar muy pendiente de la nueva edición, la primera vez que escuché hablar de OT fue entrando a la Academia. Ahora, lo vería como exconcursante, sabiendo lo que viven esas personas. Será raro ver a otra gente en la Academia, pero me encantaría poder volver.

Imagina que te invitan a visitar a la nueva generación de concursantes. ¿Qué consejo les darías?

Que le saquen el máximo provecho a la Academia. Que escuchen y traten de empaparse todo lo posible. Es cierto que hay que disfrutarlo, pero lo vas a disfrutar sí o sí, así que se debe ser un poco consciente y aprender. Es un intensivo brutal, con profesores de la hostia. Les diría eso, que no se relajen en la experiencia.

Estás dando tus primeros pasos en la industria musical, ¿crees que Operación Triunfo os ha preparado para enfrentaros a ella?

Sí, sobre todo a la hora de dar conciertos, por tener todos los lunes una gala que defender o un pase de micros. Eso te va puliendo. Para la próxima edición, me gustaría que hubiera una clase sobre salud mental, que creo que puede aportar mucho. La sacudida emocional que se vive ahí es muy 'heavy', es difícil de llevar. Estaría bien que se vaya preparando psicológicamente a la gente.

Hablando de salud mental, ¿qué tal llevas el tema de las redes, ahora que ya llevas unos meses fuera de la Academia?

No te voy a engañar, me costó mucho al principio. Me costaba creer que la gente quisiera saber de mí. Yo antes era barbero, cortaba el pelo, y, con las redes, cero. Entraba, me veía, me salían publicaciones de la Academia o cosas que a veces se inventaban. Ahora, voy entendiéndolo y entendiéndome más a mí.

Algunos de tus compañeros de programa también llevan muy avanzados sus proyectos musicales. ¿Cuál te llama más la atención?

Un concepto que me llamó mucho la atención fue el de Juanjo. El tema Mis tías me flipó, que haya hecho una jota, algo que a él le guste realmente. Es algo que lleva dentro desde pequeño. Le dije: 'Sería para una peli de Disney'. Al ser música típica de España, no estoy muy habituado a ella. En general, todos los proyectos de cada uno son su verdadera carta de presentación y ojalá lo peten.

¿Te ha picado un poco el gusanillo de la tele? ¿Te gustaría seguir haciendo programas

Más adelante me gustaría ser jurado en un 'talent', algo siempre relacionado con la música. También me llama mucho la atención el mundo de la actuación, en series y películas. Me fliparía.