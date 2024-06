'Operación Triunfo 2023', 6 meses después: analizamos el éxito de los concursantes del programa de Prime Video

Hace medio año, la Academia de Operación Triunfo 2023 echaba el cierre. Naiara Moreno se proclamaba ganadora de la primera edición del 'talent show' que se emitía fuera de la linealidad. Lo hizo por un incontestable 49% de los votos de los suscriptores de Amazon Prime Video.

Desde entonces, los 16 concursantes del formato de Gestmusic han editado al menos un sencillo con Universal Music Spain, discográfica por la que todos han fichado, en distintos términos. Estas canciones fueron lanzadas en exclusiva en Amazon Prime Music; una semana después, estaban disponibles en el resto de plataformas de vídeo y audio.

Actualmente, los chicos se encuentran inmersos en una gira que este 27 y este 28 de junio parará en el madrileño WiZink Center. Días después, el 3 de julio, Juanjo, Martin, Chiara y Violeta darán el pregón del Orgullo de la capital, como representantes de una edición diversa y que ha visibilizado sin complejos la causa LGBTI.

Mientras tanto, cada 'triunfito' trabaja en paralelo a estos conciertos, explorando sonidos y definiéndose como artistas. Los proyectos, o lo que se intuye de ellos, son diversos: primeros EPs, conciertos en solitario, festivales de verano e incluso series de televisión. A continuación, BLUPER repasa qué tiene entre manos cada participante de Operación Triunfo 2023.

Naiara Moreno

La vencedora de OT 2023 ha sido de las concursantes con más presencia en televisión. Al salir, fue entrevistada en La Resistencia, en Movistar Plus+, y en Martínez y Hermanos, en Cuatro. Después de lanzar Enlokiá, la maña se ha reservado detalles de sus futuros pasos profesionales, pero lo que deja ver ilusiona a sus seguidores.

Naiara ha presentado su primer 'single' en citas como Los40 Primavera Pop o el Share Fest, y próximamente lo hará en el Arenal Sound 2024. Además, compartió una misteriosa imagen en el estudio con Abraham Mateo. Poco se sabe de esta colaboración, más allá de que ya "están grabadas las voces".

Paul Thin

El segundo finalista del concurso también se guarda detalles de sus siguientes lanzamientos. Paul Thin tendrá un verano ajetreado, entre el final de gira de OT, el Concert Music Festival o el Negrita Music Festival. Dónde fue su tema debut, que acumula más de 2 millones de reproducciones en Spotify.

En su etapa en la Academia, el de Armilla (Granada) fue uno de los alumnos que más se involucró en sus actuaciones -giros musicales, puesta en escena...-. A la vez, dejó claro hacia dónde quería enfocar su carrera. Fuera del concurso, se ha ido dando a conocer en públicos masivos, como el de Ibai Llanos, pues fue entrevistado por el famoso 'streamer'.

Ruslana

Desde que se convirtió en la tercera clasificada de Operación Triunfo 2023, la benjamina de la edición no ha perdido ni un segundo. Ruslana lanzó Las chicas malas desafinan, 'recadito' a Buika incluido por darle una mala puntuación en una gala, y ahora promociona Me he colgado de mi ex, un 'feat' con Paula Koops.

Revisando ambos temas, es notorio que el rock será la piedra angular de las futuras composiciones de la cantante de origen ucraniano. Se sabe que ha trabajado con artistas musicalmente afines, como Samuräi, D3llano o Pablo Rouss. Este último fue jurado de OT.

Juanjo Bona

Al otro aragonés de la edición, Juanjo Bona, no le han ido mal las cosas en los últimos meses. Estrenó Lo que no ves de mí al salir de la Academia y ya ha interpretado su segundo tema en directo, Mis tías. No queda mucho para que vea la luz este tema, en clave jotera y dedicado a las mujeres más importantes de su entorno.

Juanjo Bona, concursante de 'OT 2023'

Por otro lado, como hiciera en el pasado en MasterChef Junior o Idol Kids, Bona sigue explotando su faceta más televisiva y se le ha podido ver por Jotalent, 'talent show' de Aragon TV del que también fue participante. Por si fuera poco, este mismo fin de semana, David Bisbal le invitó a cantar en su concierto del WiZink Center de Madrid.

Lucas Curotto

Lucas Curotto fue el claro reflejo de que la perseverancia y el trabajo son importantes en cualquier ámbito de la vida. En su caso, en el concurso musical, en el que pasó de jugarse la expulsión en la primera semana a ser finalista. Poco después de salir, lanzó Corazones rotos.

'El Wacho', como le apodaron cariñosamente sus compañeros, está cocinando su proyecto a fuego lento y con calma. A juzgar por artistas con los que está trabajando, queda claro que el uruguayo se moverá entre dos aguas, la balada y rock. Estarán detrás de sus futuras canciones Gonzalo Hermida, compositor de Malú o Pastora Soler, o Maximiliano Calvo, que ha escrito para Nia Coreia y Zzoilo.

Martin Urrutia

Polifacético dentro y fuera de la Academia, Martin Urrutia acapara el gran titular de esta edición: forma parte del elenco de la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Mariliendre. La comedia musical de Los Javis se estrenará próximamente en atresplayer.

Martin Urrutia, en un avance de 'Mariliendre'

El de Getxo (Vizcaya) ha compaginado el rodaje de la ficción de Atresmedia con la promoción de su primer 'single', Rompeolas. Lanzado el pasado 14 de marzo, el tema está cosechando buenos resultados en las plataformas y ya roza los 7 millones de reproducciones en Spotify.

Bea Fernández

Bea Fernández se quedó a tan solo un paso de alcanzar la final de Operación Triunfo. Tres semanas después de abandonar la Academia, vio la luz Sigo aquí, la primera canción de la madrileña. Se trata de una poderosa canción pop, con una destacada presencia del piano, instrumento que mostró dominar con soltura en el concurso.

Sigo aquí, donde la artista envía un emotivo mensaje a su 'yo' del pasado, cuenta en los créditos con Samuraï, D3llano y Delgao, productores con los que también ha trabajado su compañera Ruslana. El 'single' supera el millón y medio de reproducciones.

Chiara Oliver

Chiara Oliver fue expulsada a dos semanas del fin del programa, pero tampoco le hizo falta alargar más su estancia. La menorquina ha sido la primera en anunciar EP, que tendrá por título La libreta rosa y beberá de influencias del pop actual, como Olivia Rodrigo. Estará a la venta el próximo 12 de julio.

Este otoño, Oliver testará su primer trabajo discográfico, que incluye una colaboración con su compañera Violeta, El Parque, en una gira de salas de 12 fechas. Su fuerte legión de fans aúpan Mala costumbre a los 7,5 millones de reproducciones, dato que lo convierten en el sencillo debut más escuchado de la edición.

Álvaro Mayo

Desde que puso un pie en la calle, Álvaro Mayo se ha enfocado en definir su música y su estética como artista. Tras la salida de Mis nenas, el sevillano se encerró de nuevo en el estudio, trabajando mano a mano con Blackpanda o Sr. Chen, entre otros productores.

Álvaro Mayo

Al igual que otros 'colegas' de edición, a Álvaro le espera un verano intenso de festivales -varias citas con Los40, el Orgullo de Sevilla o el Brava-, que dará paso al 'tour' de presentación de su primer EP. El andaluz parará girará por salas de Sevilla, Valencia, Madrid o Barcelona.

Cris B.

Cris Bartolomé, artísticamente conocido como CrisB, se perfiló como una de las voces más prodigiosas que pasaron por Operación Triunfo este año. Eliminado en la octava gala, no tardó en ponerse manos a la obra y lanzó El remedio, un tema que tuvo una acogida positiva entre los fans del programa.

El tinerfeño no se prodiga en exceso en redes sociales, pero, cuando lo hace, deja señal de que está trabajando en su proyecto musical. Semanas atrás, los espectadores pudieron verlo en Tu cara me suena. Entonces, se metió en la piel de The Weeknd para acompañar a Julia Medina, caracterizada de Rosalía.

Violeta Hódar

Cautivó en la gala inicial de OT; fue expulsada en el séptimo programa, en una dramática nominación frente a Chiara, y, una vez fuera, se metió de lleno en la producción de su primera canción, El X Venir. El 'single' está a punto de alcanzar los 7 millones de reproducciones.

Violeta Hódar

Es, probablemente, la concursante que más ha desconcertado con sus pasos profesionales posteriores al 'talent' de Prime Video. Hace unos días, la motrileña sorprendió compartiendo en sus redes que estaba en Miami. Al otro lado del charco, se codeó con Kuinvi, Sobrino y Andry Kiddos, que han compuesto para Becky G, Natti Nattasha, Sebastián Yatra o Aitana.

Álex Márquez

Álex Márquez fue de los primeros participantes de OT 2023 en editar sencillo. Su carta de presentación en la industria musical se tituló El modo, una canción pop con toques electrónicos. Sonidos que recuerdan a la música de Rauw Alejandro, entre otros referentes.

El cordobés ha ido encadenando actuaciones en festivales, firmados por Los40 y Cadena Dial, y los ha compaginado con trabajo en el estudio. Según las pistas que está dando el artista en sus redes sociales, su segundo tema debería estar al caer.

Salma Díaz

Con experiencia previa en formatos musicales -llegó a la semifinal de La Voz en 2022-, Salma Díaz y su gran seña de identidad, su voz aflamencada, llamaron la atención en Operación Triunfo 2023 desde el minuto uno. La cuarta eliminada presentó La Mirá poco después de salir.

Salma Díaz

Más allá de lo musical, el último proyecto de la malagueña que ha trascendido es su participación en Está el horno para bollos, un podcast para RTVE Play en el que mujeres lesbianas y bisexuales charlan y comparten sus reflexiones sobre el colectivo LGBTI.

Deena

Se desconoce la fecha de publicación, pero Deena ya ha dado pinceladas de la canción que sucederá a 404, su primer 'single'. "Que esto se una noche de...", compartía la granadina con sus seguidores de Instagram, como pie de unas imágenes que parecen ser foto fija de su siguiente videoclip.

La de Ogíjares (Granada) es de las concursantes que más trayectoria llevaba a sus espaldas antes de entrar en la Academia. La cantante actuó en diversos festivales urbanos y tiene discografía previa al programa, canciones como De cocodrilo o Bulla.

Omar Samba

Sí se conoce, por contra, el día de lanzamiento del segundo sencillo de Omar Samba. En febrero, el castellanomanchego agradó con Tengo que parar. Un tema que, a pesar de sonar desenfadado y luminoso, cuenta la historia de su primer desamor.

Omar Samba

Su siguiente paso se llamará La salida y podrá escucharse la misma noche en la que Samba y sus compañeros llenen por primera vez el WiZink Center de Madrid, a las 00:00 horas del 28 de junio. Juan Abelda, que ha compuesto para Chica Sobresalto o Bely Basarte, firma la canción.

Suzete

La primera expulsada de Operación Triunfo 2023 ha editado, hasta la fecha, una de las canciones más aclamadas surgidas de la edición, Kombolewa. Obra de Kickbombo, la producción se mueve sin complejos entre el R&B, el pop y los sonidos caribeños. La canaria la ha interpretado en directo en eventos como Los40 Málaga Pop.