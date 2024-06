Una soltera rechaza a su cita en 'First Dates' por ser demasiado romántico: "Yo soy lo contrario a eso"

Una velada más, el amor ha querido darse una oportunidad en First Dates. El programa de Cuatro ha acogido a una nueva noche en la que Cupido ha intentado acertar con sus flechazos. En esta ocasión, Rosa, una camarera de 42 años y procedente de Málaga, ha conocido a José Antonio, un funcionario de 51 años y de Marbella. Aunque parecía que la cita fluía, finalmente, la soltera veía a su cita como una persona excesivamente “romántica”.

Todo comenzó cuando José Antonio recibió a Rosa. El cincuentón es un experto en bailes de salón, concretamente los latinos. Tiene predilección por la bachata y la salsa y decidió darle la bienvenida a su cita bailando el tema Vivir mi vida de Marc Anthony. Aunque parecía que había buenas vibraciones, dado que Rosa le siguió el ritmo y se puso a bailar también. “Nunca nadie me había recibido bailando en una cita”, expresaba a las cámaras del programa. Sin embargo, algo fue torciendo en la cita.

Inicialmente, parecía que tenían temas en común, dado que ambos compartían la pasión por el baile y destacaron que tuvieran valores. Para José Antonio, no era un problema que Rosa fuese diez años más joven, dado que cumplirá los 52 en poco tiempo. Últimamente, me ha gustado hasta una chica de 23 años”, confesaba.

El funcionario marbellí compartió a la camarera que fue el baile lo que le había ayudado a ganar confianza en sí mismo. Fue justo después cuando la cita comenzó a torcerse. Mientras que Rosa es más de dejar fluir y de mostrar el cariño poco a poco, José Antonio era de darlo todo.

“No soy una persona muy romántica, lo demuestro de otras maneras. No soy tradicional en las relaciones. No necesito estar 24 horas juntos ni comer los domingos en casa de los padres”, expresaba. Sin embargo, el funcionario público expresaba que él era más “chapado a la antigua” respecto a las relaciones y que él prefería darlo todo en la pareja. Esto fue algo que distanció a Rosa.

“Creo que busca relaciones más antiguas, más conservadoras. Creo que busca la relación que tenía con su mujer y eso es imposible”, expresaba la camarera al equipo del programa, después de que él le confesase que era viudo y no divorciado. A pesar de que terminaron bailando de nuevo en el reservado del dating show, eso no impidió que Rosa dijese que no a tener una segunda cita con José Antonio.

“Una segunda cita, creo que no la tendría. Tenemos cosas en común, pero creo que tienes una forma diferente de ver las relaciones a mí, más antigua”, le justificaba la camarera al funcionario, quien dijo previamente que sí tendría un segundo encuentro. Fue ahí cuando el marbellí reconoció que estaba argumentado el motivo del rechazo.

"¿Te refieres al tema del romanticismo? Requiero más cariño y más atención", reaccionó el soltero. "Yo soy lo contrario a eso", le respondía ella. “Te doy la razón de que necesito a una persona que sea un poco cariñosa, pero es verdad lo que me has dicho que no hace falta de que esté las 24 horas 'te quiero'. Espero que encuentres lo que buscas y esperemos que nos vaya muy bien a los dos”, replicó el marbellí antes de despedirse de su cita, a la que no le dio un beso de despedida.