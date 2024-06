El poderoso alegato de Becky G sobre sus raíces mexicanas en 'El Hormiguero': "Estoy orgullosa de ser latina"

Si hay una figura que defiende la hispanidad de los artistas estadounidenses, esa es Becky G. La cantante californiana acudía a El Hormiguero para hablar de su último álbum, Esquinas. Lanzado en noviembre del año pasado, fue considerado uno de los 100 mejores discos de 2023 según la revista Rolling Stone. La intérprete ha acudido al formato conducido por Pablo Motos para hacer un repaso también a su carrera.

Nacida en Inglewood, California, Becky G se ha erigido como una de las artistas más importantes del panorama latinoamericano. Es más, la artista habla español con fluidez y ha sido en esta lengua como más ha triunfado. Ya desde el inicio de la entrevista, quiso reivindicar sus raíces latinas y cómo su gusto por la moda le hizo superarse. Todo surgió tras comentar su paso por la Semana de la Moda de París.

“Me puse muy nerviosa porque me encanta el mudo de la moda, pero como soy chaparrita, nunca me vi desfilando”, expresaba. Motos aprovechó para preguntarle qué le diría a su yo de hace 10 años, cuando apenas tenía 16 años y cantó el tema Shower, con el que logró entrar entre las canciones más populares del Billboard Hot 100. “Para mí era un sueño viajar por todo el mundo con mi música. Le diría que disfrutase del viaje, que no será fácil, pero que me siento muy orgullosa de ella”, respondió.

Motos quiso sacarle otra reflexión a la californiana, preguntándole qué le diría a su yo de dentro de 10 años. “La vida tiene sus ciclos y las cosas cambian. La Becky G de 16 años tenía fe en llegar a este punto y ahora siento que estoy comenzando”, razonaba.

Pablo Motos le hizo otra pregunta profundad, relacionada con su identidad. Nacida en California, pero de abuelos mexicanos y de padres nacidos en Estados Unidos, pero del mismo origen, Becky G ha reivindicado su bilingüismo, cantando tanto en inglés como en castellano y mezclando ambas lenguas a la hora de hablar. “Tuve una crisis de identidad, pero me siento muy orgullosa de mis raíces latinas, no me da vergüenza ser latina o hablar español, me daba vergüenza mi acento al hablar inglés”, confesaba.

Pablo Motos y Becky G en 'El Hormiguero'.

De hecho, el presentador y la cantante vivieron un momento digno de Lost in Translation, dado que la artista pronunciaba todas las palabras en inglés con buen acento estadounidense y había alguna que otra palabra que se le escapaba al presentador. De la misma forma, cuando Motos pronunció la palabra ‘cáterin’, Becky G no sabía que se refería a su equivalente en inglés ‘catering’.