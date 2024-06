La inesperada confesión de Pablo Motos en 'El Hormiguero' sobre llevar tacones: "Aguanté dos días"

Becky G ha ido a divertirse a El Hormiguero. La artista estadounidense ha venido a promocionar su último álbum, Esquinas. Lanzado en noviembre del año pasado, fue incluido entre los 100 mejores discos de 2023 por la revista Rolling Stone. La cantante venía justo tras disfrutar de la Semana de Moda de París y surgió hablar del tema de los tacones… lo que nadie esperaba era que Pablo Motos confesase una incómoda anécdota sobre su experiencia con ellos.

Todo surgió a raíz del imponente vestido que la californiana lució en la capital francesa. La cantante caminó por la alfombra azul de Vogue World 2024 con un look en el que deslumbró por su imponente color rojo. La artista nacida en Inglewood quiso apostar por el diseñador Willy Chavarría, reivindicando así la moda confeccionada por creadores estadounidenses de origen mexicano.

Motos hablaba también sobre cómo Becky G ha sido uno de los pocos talentos que ha pasado por el programa que ha sido más baja que él. “La mayoría de los invitados que vienen son más altos que yo. Entonces, hay momento que, claro, imponen los que son muy altos”, expresaba el presentador. La cantante le propuso una solución: “tú también puede ponerte tacones”.

[Juan del Val, alto y claro en ‘El Hormiguero’ al hacer balance del curso político: “no ha habido Gobierno realmente”]

La cara de Motos era todo un poema. “Créeme, una vez lo intenté. Este show tiene 18 años. Al principio, yo quería ser presentador. ¿Cómo son ellos? Suelen ser altos y yo no. Entonces, me compré unos zapatos de alza. Por fuera parecer normales, pero dentro tenía una plataforma horrorosa. Era con el pie muy inclinado e iba caminando como un pavo real”, confesaba.

“Es difícil encontrar tu equilibrio cuando llevas tacones”, admitía la cantante de Sin pijama y Mercedes. “Duré dos días y tiré los zapatos. Me dije, nada, soy bajito”, compartía el conductor. “Bueno, dos días es mucho tiempo”, expresó Becky G en tono conciliador. “Bueno, para mí sí”, afirmó Motos. “Bueno, para mí es impresionante”, agregó la artista.

Pablo Motos y Becky G en 'El Hormiguero'.

La cantante logró que el público aplaudiera el intento de Motos por disimular su altura, así como el que la aceptase y la mostrase tal cual es. La intérprete le compartió al presentador cómo fue la experiencia de cantar este año en los Oscar. La californiana cantó el tema The Fire Inside, de la película Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes, ópera prima de Eva Longoria.

“Hay que ir muy temprano, fui sobre las 7 de la mañana, y ya estaba todo el mundo preparado. Lo que no me gustó fue el catering, tampoco tenía muchas ganas de comer. Después del show fui al after party de Jay-Z y como tenía mucha hambre comí de todo: pizza, caviar, champán, tequila…”, confesaba la cantante.