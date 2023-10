Eva Longoria se suelta en español en ‘EH’: “Tienes que coger un amante para aprender idiomas”

Hollywood regresó este jueves a El Hormiguero, pues el programa de Pablo Motos recibía como invitada, una vez más, a Eva Longoria. Nada más arrancar la entrega, Pablo Motos agradeció a la actriz y ahora también directora de cine que haya decidido hacer la entrevista en español. “Tengo miedo de que no vaya a entender nada de lo que vayas a decir”, reconocía.

Eva es de padres mexicanos, e hizo mención a sus raíces españolas, pero nació en Texas, en Estados Unidos; de ahí que el español haya tenido que aprenderlo. Mientras contaba su relación con los idiomas, las hormigas Trancas y Barrancas saltaron de debajo de la mesa para hablar con ella, y la invitada dio un grito, que enlazó con risas. No esperaba, todavía, la participación de las marionetas que mueven Juan Ibáñez y Damián Molla.

Eva reconoció que aprendió español con un novio madrileño. “Tienes que coger un amante para aprender idiomas”, bromeó la intérprete, que acudía a El Hormiguero a promocionar su primer largometraje como directora, Flamin' Hot: la historia de los Cheetos picantes. Una película de Disney +, basada en hechos reales, que habla del hombre que inventó el primer snack picante de Estados Unidos para el público latino. “Es una historia increíble, todo el mundo le dijo que no, que las ideas no vienen de alguien como él, que era un limpiador”, narraba Longoria.

[Pablo Motos a Miguel Ángel Revilla en ‘EH’: “Pareces Pedro Sánchez, no te puedo hacer ni una pregunta”]

La invitada estaba realmente cómoda en el programa, y comentó cómo la semana siguiente iban a ir varios amigos suyos, como Ilia Topuria (“que va a ser el campeón”), Carmen Maura, que es su madre en una serie de Apple, y Miguel Ángel Silvestre. “¿Por qué tienes a todos los guapos cuando no estoy?”, le decía de broma a Pablo Motos.

Para llegar hasta detrás de la cámara de Flamin’ Hot Eva tuvo que enfrentarse a un casting para directores. “Yo llevo dirigiendo más de diez años, pero en televisión. Y querían saber que puedes dirigir una película entera, y hacían entrevistan a directores y directoras. Yo entré y dije: esta película es mía, la voy a dirigir yo”, recordaba.

“Me parece una historia increíble”, @EvaLongoria nos cuenta la trama de su nueva película como directora, ’Flamin' Hot’ #EvaLongoriaEH pic.twitter.com/olhKIOLcCh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 5, 2023

Sobre el picante que gira la película, Eva explicó que es algo muy importante de la cultura mexicana, y que ella lo consume mucho. “Acabo de comer jalapeños hace una hora”, admitía. Pablo Motos le contaba cómo él disfruta con platos como las patatas bravas, pero la invitada le corregía que eso no es picante. Eva, además, explicó cómo en su luna de miel fue con su marido a Tailandia y allí el picante es a otro nivel. En cierta ocasión pidieron tres platos en un restaurante, “dimos una cucharada y fuimos al hospital, mi lengua… No podía hablar, mi marido estuvo rojo por tres días. Pensábamos: va a pasar ¡y no pasó! Es otro nivel Tailandia. ¡Tienes que ir!”, le recomendaba con humor a Pablo Moto.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista sucedió cuando, tras hablar de la comida que consumía de pequeña, preguntó Longoria: “¿Puedo decir mierda aquí?”. Como Pablo le dijo que sí, exclamó: “¡Mierda!”. Tal como comentaron, en Estados Unidos los programas se graban, y se editan en el caso de que alguien diga un taco. “Luego matan a la gente en explosiones y no ponen pito”, ironizó Motos.

La charla continuó con los recuerdos de infancia de Eva Longoria, a quien llamaban “la prieta fea”. “Mis hermanas son rubias, de piel clara, como mi madre, sus ojos son más claros. Y yo nací con pelo negro, ojos negros, y me decían la prieta fea. Yo pensé que mi nombre era fea. Mis hermanas me decían que era adoptada, y yo les creí”, admitía.

Poco antes de finalizar la entrevista y jugar con Trancas y Barrancas, Pablo Motos le preguntó por su apoyo a Obama y Biden en las elecciones. “¿Cuando en Estados Unidos apoyas a un candidato te cierra puertas a un candidato? Porque en España sí”, quería saber el presentador. “A veces. Ahora mismo hay mucha división y antes no había tanta. Me dicen: cállate, actúa. Pero soy ciudadana y quiero mejorar mi país, mi estado, mi comunidad y siempre voy a decir algo con mi voz”. Motos le preguntó también si veía posibilidades de que volviese Trump, y por su pronunciación, Longoria no le entendió. “¿Y ese quién es?”, quiso saber, entre risas, hasta saber a quién se refería, y le recomendó que no perdiese el tiempo en aprender cómo se pronuncia ese nombre.

Sigue los temas que te interesan