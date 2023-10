¿Ha perdido Mediaset la magia de Disney? Ninguno de sus taquillazos ha hecho sombra a ‘La Voz’

Hace unos días, en estas mismas páginas entrevistábamos a Arturo Valls. El actor y presentador comentaba que Mediaset le ofreció presentar Me resbala en su nueva casa, pero que declinó la propuesta porque él ya había pasado página. Al ser preguntado por qué creía que no había funcionado en Telecinco, Valls respondía: “Ahora todo lo que estrenes ahí está gafado. Ahora la gente está en otro sitio”. Quizá gafe no sea la palabra que mejor describa la situación del canal, pero sí es cierto que ya no conecta con el público como lo hacía antaño. Ni con series que ya son historia de la televisión, como La que se avecina, ni tampoco con producciones que en el pasado daban grandes alegrías, como los taquillazos de Disney.

Este año Disney celebra su centenario, y para celebrarlo, Mediaset se hizo con los derechos de cuatro de sus últimas y exitosas películas: Cruella, spin-off sobre la villana de 101 dálmatas, Frozen II y los live action de Aladdín y El rey león. Esta noche se emite la última de ellas, El rey león, y tiene un reto importante por delante. Y es que ninguna de sus predecesoras ha dado una gran alegría a la cadena.

Cruella se estrenó en Telecinco el 15 de septiembre. Llegó a las salas de cine en 2021, y tras una buena taquilla, estuvo disponible poco después en la plataforma Disney+. Emma Stone interpreta a Cruella, y está respaldada por Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry y Emily Beecham, entre otros. En su estreno en abierto tenía el reto de competir contra La Voz, y no logró hacerle frente. Se quedó con un discreto 8,7% de cuota y 861.000 espectadores. El concurso musical duplicó sus datos, y eso que firmó el estreno menos visto de sus diez ediciones en España.

[David Moreno, de chico Disney a chico Boing: "Que me comparen con Jordi Cruz me llena de orgullo"]

La cosa no mejoró la semana siguiente, cuando se emitió Frozen II. Las nuevas aventuras de la Elsa, la primera secuela de una princesa Disney que se estrenó en cines, se quedaron heladas con un 7,1% de cuota y 763.000 seguidores. La Voz superó los 1,5 millones aquella noche. El cine de Disney se quedó por detrás incluso de La 1, que aquel 22 de septiembre dio un nuevo pase de la cinta de 2019 Cuestión de justicia, que logró un 8,4% de share y 867.000 espectadores. Es decir, una película que ya se ha visto varias veces en abierto superó por 1,3 puntos y 104.000 espectadores a un estreno de semejante embergadura.

La pasada semana Telecinco tomó algo de oxígeno con Aladdín. El remake con actores del clásico de dibujos animados de los 90 consiguió un 10,5% de share con 1.006.000 seguidores. Ahí al menos logró ser la película más vista de la noche, pero lejos de La Voz, que sigue por encima de los 1,5 millones.

Lo llamativo del caso es que, en el pasado (y no tan lejano), Disney era sinónimo de éxito no ya en Telecinco, sino en Mediaset. Por ejemplo, Mulán logró ser lo más visto en su estreno en Cuatro el pasado junio, a pesar de competir contra La Voz Kids de Antena 3 y Got Talent: All Stars de Telecinco. Consguió un 13,1% de cuota y 1.437.000 espectadores en sábado, día en el que el consumo televisivo es menor que el viernes.

También se puede destacar cómo La bella y la bestia en su estreno en la Navidad de 2019 fue lo más visto de la jornada, con 3.168.000 espectadores de media y un 21,3% de cuota. Y no solo eso: fue la película más vista en los últimos 22 meses de la cadena hasta ese momento. En su segundo pase, en la Navidad de 2020, La Bella y la Bestia logró un nuevo buen dato, aunque lejos del récord previo: un 14% de cuota de pantalla con 1.711.000 espectadores. También se puede mencionar cómo El libro de la selva, en 2019, llegó a tener más audiencia en Cuatro que El Peliculón de Antena 3, o que el live action de Cenicienta lideró su franja en junio de 2017 frente a la final de Tu cara no me suena todavía.

Así, a Telecinco le queda una última bala que gastar con El rey león. Pero viendo cómo fue la cosa con Cruella, Frozen II y Aladdín, podría considerarse un acierto si alcanza el doble dígito y supera la barrera del millón de espectadores. Aunque quién sabe. Lo mismo, en esta ocasión, Simba consigue dar un buen zarpazo y no se queda tan lejos de Orozco, Malú y compañía. Porque lo de imponerse, la verdad, resulta, en este momento, algo poco probable.

