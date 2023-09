5 curiosidades sobre ‘Frozen 2’, la película que Telecinco emite esta noche por el centenario de Disney

Los viernes de Telecinco van a estar dedicados por la noche al universo Disney. O así lo da a entender Mediaset, que está celebrando el centenario de la factoría de Mickey Mouse con la emisión de cuatro de sus últimos taquillazos. La pasada semana emitieron el largometraje Cruella, protagonizado por Emma Stone, y esta noche darán en abierto Frozen 2.

Frozen 2 se estrenó en cines el 22 de noviembre de 2019, y en España recaudó 5,8 millones de dólares. Esto puede ser una buena antesala para que Telecinco dé la campanada esta noche y consiga unas audiencias que pueda frenar el éxito de La Voz, que arrancó su nueva temporada la pasada semana.

Hay que destacar, además, que Telecinco estrenó en abierto en televisión la primera entrega de Frozen, y fue líder absoluto de la noche. Congregó a 3.593.000 espectadores aquel 12 de diciembre de 2015, y consiguió un 20,8% de cuota de pantalla. Así, ante la llegada de Frozen 2, vamos a recordar cinco curiosidades sobre el largometraje.

Se desarrolla 3 años después de Frozen

Hay segundas partes que arrancan justo donde acaba la anterior. No es el caso de Frozen 2, donde la acción se traslada tres años después de la primera parte. Si se aprecia bien, se podrá ver cómo los personajes se han hecho un poco mayores, y además, han modificado su forma de vestir y sus peinados (se usó un nuevo software para animar los cabellos). Un detalle del paso del tiempo es, por ejemplo que Olaf ha aprendido a leer.

Frozen 2 es la primera secuela de una película de princesas de Disney que se estrena en cines.

Disney ha tenido muchas secuelas en salas de cines: desde High School Musical 3 a 102 Dálmatas, pasando por Los increíbles 2 o Monstruos University. Sin embargo, Elsa y Anna han sido las primeras princesas cuyas nuevas aventuras se disfrutaron inicialmente en pantalla grande. Hay películas de princesas como La Sirenita o La Cenicienta que tienen segundas y terceras partes, pero se lanzaban directamente al mercado doméstico.

D umbo, Blancanieves y Bolt están en la película

Las películas Disney suelen tener numerosos huevos de pascua, esto es, pequeños detalles, como por ejemplo, cameos, que solo los más avispados podrán disfrutar. Así, en Frozen 2 se pueden ver a Dumbo, el perro Bolt, Blancanieves y al Príncipe azul y Cenicienta, entre otros. En concreto, es en una de las escenas del principio, cuando las dos hermanas, todavía niñas, construyen muñecos con nieve. También aparece más adelante Mickey Mouse, a quien Olaf hace un guiño.

Una banda sonora histórica

La banda sonora se grabó con 91 músicos de Los Ángeles, un número que nunca se había alcanzado. Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez volvieron a escribir los temas de la película, al igual que en la primera, y Christophe Beck volvió a componer la música. De todos los temas, quizá el más especial es Lo que hay que hacer (The Next Right Thing) que marca el viaje de Anna. El codirector Chris Buck perdió a su hijo en 2013 tras el estreno de Frozen 1, y el productor musical Andrew Page también perdió a su hija por esa época. La canción trata de reconocer tanto el dolor como la fuerza.

Gisela vuelve a colarse en nuestras casas

Los temas que canta Elsa en castellano están interpretados por la cantante Gisela, quien lleva unida al universo de Disney desde que estuviese en Operación Triunfo. La hemos oído también en películas como Peter Pan 2: Regreso al País de Nunca Jamás o en la reedición de La bella y la bestia.

