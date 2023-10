'GH VIP' sube, pero sus datos siguen siendo insuficientes para Telecinco; 'MasterChef Celebrity' lidera en La 1

No, las cifras de GH VIP 8 no están siendo los esperadas por Telecinco. Después de cuatro galas y con el concurso ya rodado, el reality de Zeppelin no acaba de despegar como se esperaría de un gran formato como este. El programa que pilota Marta Flich crece ligeramente seis décimas, pero continúa por debajo del millón de espectadores. Tampoco arrebata el liderazgo a MasterChef Celebrity.

Según los datos de Kantar Media, recogidos en las consultoras de audiencias Barlovento Comunicación, Dos 30' y GECA, la cuarta gala de Gran Hermano anota un 12,2% y 849.000 seguidores. El formato de telerrealidad consigue 2.562.000 contactos únicos en una noche que acabó con la expulsión de la reportera Sol Malacuso y con Pilar Llori, Albert Infante, Laura Bozzo y Gustavo Guillermo como nuevos nominados.

Un jueves más, La 1 domina de forma clara en el prime time con MasterChef Celebrity. TVE jugó sus cartas contra GH VIP y le salió bien. Eso sí, el talent culinario baja cuatro décimas, pero se mantiene por encima del 15% (15,3%) por tercera semana consecutiva. El formato, que expulsó a Tania Llasera, rebasó el millón (1.063.000). Sumó 3.562.000 contactos únicos. Ojo al 19,1% en la franja de 13-24 años y al 16,9% en la de 25-44.

En la noche de @La1_tve #MCCelebrity continúa por encima del 15% por 3ª semana consecutiva al firmar un 15.3% de cuota, 1.063.000 espectadores y sumar 3.562.000 contactos únicos



LÍDER, con 45% de plusvalías sobre el canal



Enorme 18.1% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Ren4x3WX3r — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2023

👁️ #GHVIPGala4 @ghoficial en @telecincoes fue visto en algún momento por 2.562.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El reality alcanza 849.000 espectadores y el 12.2% de cuota de pantalla.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/mvPO76bU7O — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 6, 2023

A quien no le fue tan bien es a Antena 3. Joaquín, El Novato baja por primera vez en su historia del doble dígito. Y lo hace con la exgimnasta Almudena Cid, exmujer del presentador de Telecinco Christian Gálvez. El programa registra un más que discreto 9,4% y 744.000 espectadores en el canal principal de Atresmedia.

El Hormiguero repite como lo más visto del día. El programa de Pablo Motos promedia 2.111.000 televidentes y firma un 17,2% de cuota de pantalla con la visita de Eva Longoria. En el access, buen 8,9% para 4 estrellas. Es la ficción más vista del día en la televisión. Por otra parte, Horizonte se conforma con el 5,2% y 351.000 espectadores en Cuatro.

📈Os dejamos la curva de audiencias de #4Estrellas:



🔝 Es la ficción más vista del día en la TV.



📊 Congrega a 1.098.000 espectadores y firma un 8,9% de cuota.



📺 2.550.000 contactos.#Audiencias pic.twitter.com/HcoKL9JM7i — GECA. Consultora Audiovisual (@GECAtv) October 6, 2023

En la batalla de las tardes, tanto como Sonsoles Ónega como Ana Rosa Quintana bajan, aunque la balanza se sigue decantando en favor de la primera. Su programa en Antena 3 lidera su franja de emisión al conseguir 789.000 espectadores de media y el 11,7%, mientras que TardeAR registra 721.000 televidentes y un 10,1%. Vamos a ver sigue despuntando en la mañana (15,3%) después de que Telecinco troceara su emisión.

En resumen, Antena 3 gana con el 13,5%. En segunda posición aparece La 1 (10,6%). Telecinco se queda tercera, a tres décimas de la radiotelevisión pública (10,3%). laSexta (6,9%) sigue muy por delante de Cuatro (5,1%).

Los datos del 05/10:



📺 El consumo medio de TV por persona es de 155 minutos.



⌚️ El minuto de oro es para @PasapalabraA3 a las 21:01, con 2.717.000 espectadores y 26,3% de share.



🥇@antena3com: 13,5%

🥈@La1_tves: 10,6%

🥉@telecincoes: 10,3%#Audiencias pic.twitter.com/QTLhU0c8YW — GECA. Consultora Audiovisual (@GECAtv) October 6, 2023

Sigue los temas que te interesan