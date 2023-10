El momentazo de Eduardo Casanova en 'MasterChef': "Le ha caído un moco en la cabeza al cámara calvo"

Surrealista (y asqueroso). No se puede calificar de otra forma el momento que protagonizó Eduardo Casanova en plena expulsión de Tania Llasera en MasterChef Celebrity. Tanto le pudo la emoción, que el que fuera actor de Aída tuvo un problemilla con su mucosidad que acabó con una víctima colateral: uno de los cámaras que se encontraban en el plató.

Cuando Llasera estaba dedicando unas bonitas palabras hacia sus compañeros -"se les coge mucho cariño", decía-, a Eduardo, que estaba en la barandilla con el resto de aspirantes, se le empezó a caer el moco de una forma bastante aparatosa, que ni a Bochan, el amigo Shin Chan.

En mitad del drama, Toñi Moreno, muy atenta, se percató de que a Eduardo se le empezó a asomar por la nariz el típico moco de cuando nos emocionamos. Porque, ¿a quién no le ha pasado? "¡El moco!", alertó la presentadora de Canal Sur. De esta forma, el discurso de Tania quedaba eclipsado por lo que estaba pasando.

"Le ha caído el moco al cámara", decía Eduardo, al que la mucosidad volvía atacarle. "¡Perdón, perdón!", espetó muy nervioso llamando, ahora sí, la atención de los jueces. "¿Qué está pasando?", preguntó Samantha Vallejo-Nágera. Fue entonces cuando Jorge Cadaval ejerció de buen compañero prestándole su delantal como pañuelo improvisado.

"¡Ay, está moqueando Eduardo!", expresó Tania Llasera. "¿Estás bien?, se interesó Pepe Rodríguez. "No, no me encuentro bien porque le ha caído un moco al cámara", respondió él, mientras la realización pinchó al damnificado, que se tomó la situación con humor. "Lo siento, ¿eh?".

La escena no pudo ser más cómica. "Yo nunca he llorado en televisión. Y le ha caído el moco en la cabeza... al cámara calvo", relató Casanova en las entrevistas posteriores. "Entonces me dan ganas de reírme y de llorar", decía mientras se volvía a sonar los mocos. "¡Pobre cámara, pobre cámara!".

"Se me va mi alma gemela. De Tania he aprendido a que hay que ser cómo uno es, aunque me cague de miedo porque nunca me he mostrado tal y como soy", expresó el concursante. "¡Has llorado y moqueado!", le reprocharon tanto Samantha como Jordi a Eduardo, que más de una vez ha repetido que no se iba a emocionar. "¡Me da mucha pena que te vayas!", remató en palabras a Llasera.

