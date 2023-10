Pipi Estrada regresa tras año y medio a ‘El Chiringuito’ con injertos de pelo: “Soy un conejito de indias”

Este jueves, El Chiringuito de Mega cebó, al inicio de la noche, el regreso de un emblemático colaborador. “Es un programa especial porque vuelve a casa uno de los nuestros, Pipi Estrada. Me dicen que está nervioso con su vuelta. Qué pasará, qué misterios habrá”, bromeaba el presentador Josep Pedrerol al inicio de la entrega. “Yo no lo he visto, estoy asomándome, pero no lo he visto, se ha escondido bien”, decía por su parte Ana Garcés, creando así un cebo sobre el que fuese uno de los últimos rostros de Sálvame.

Pasado ya medio programa, Pedrerol anunciaba la incorporación de Estrada. “¿Cuánto tiempo hace que dejó el chiringuito, año y medio, casi dos años?”, preguntaba el presentador. En el plató, todos se preguntaban si se vería “un nuevo Pipi”. “Más joven, siempre está más joven”, decían todos los presentes con humor.

Mientras, se veía a Pipi Estrada fuera del plató, con la cámara cortando el plano a la altura de su cabeza, y justo antes de acudir al plató se ponía una gorra. Pedrerol le preguntó, a su llegada, que cómo se sentía, y Estrada aseguró que tenía “tres sensaciones maravillosas: una gran emoción, una gran alegría y una gran felicidad de estar con todos vosotros”. “Cuando estaba más positivo y os veía desde la cama rezaba: tengo que volver. Pasaba el tiempo y pensaba: este cabrón no me llama”, reconocía, refiriéndose a Josep Pedrerol.

[Tensión entre Samanta Villar y Pedrerol por el fútbol femenino: “Este debate no me interesa, no es serio”]

Pipi continuó explicando cómo había tenido varias reuniones con Pedrerol para su vuelta al formato, que dejó en abril de 2022, y que pensaba que ya no volvería porque había cubierto una etapa profesional. Que de la misma se quedaba con los momentos vividos, que eran inenarrables, y en los que había sido un privilegiado. El presentador, sin embargo, le dijo en un mensaje que no fuese tan pesimista, porque él mismo no lo era.

A la vuelta de vacaciones quedaron en hablar, pero la comunicación no fluía, hasta que la semana pasada cenaron y Josep le confirmó su vuelta. “Y me quedo congelado: lo que vengo soñando este tiempo se ha hecho realidad”, aseguraba. Pedrerol entonces destapó que en ese momento le cayeron unas lágrimas. “No sé qué tiene El Chiringuito que cuando la gente se va llora, y cuando vuelve también llora. Es un programa llorón. Estoy muy emocionado. Vengo con tantas ganas, tantas fuerzas…”, aseguraba el que fuese concursante de Pesadilla en El Paraíso.

🌟 ¡AYER VOLVIÓ @PipiEstrada1! 🌟



👏 Así fue el regreso más emocionante de nuestro 'pichón'. pic.twitter.com/tMpdb73be9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2023

Poco después, Pipi se quitaba la gorra en el plató, mostrando cómo se había realizado unos injertos. “¿Qué te has hecho?”, le preguntaban. “Josep, uno de mis experimentos. Soy el hombre experimento, soy un conejito de indias”, bromeaba Estrada. El presentador le dijo con ironía que no le gusta publicar sus operaciones. “Es que si no las publico me cuesta dinero. Entonces, si las publico hay un intercambio ahí. ¿Tú sabes la de clientes que salen?”, contaba entre risas. Detalló entonces que se operó el 14 de septiembre, y que ha tenido suerte por su “capacidad de recuperación increíble”. Además, ya centrado en su trabajo, adelantó una exclusiva: que un jugador del Real Madrid va a dejar mucho impacto en el mercado de invierno y que su fichaje se puede hacer verdad porque Benzema habló con él.

😁 PIPI SE HA PUESTO PELO 😁



👉 Así están sus injertos ahora mismo. pic.twitter.com/SkoLZpEPkr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2023

Sigue los temas que te interesan