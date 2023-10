La escena viral de 'Beckham' en el que Victoria dice que es de "clase obrera" y David le pega un corte: "Sé sincera"

David Beckham y Victoria están copando multitud de titulares a raíz del estreno en Netflix de Beckham, una serie documental de cuatro episodios que hace un repaso de la espectacular carrera profesional del exfutbolista del Manchester United y Real Madrid, y que revela las intimidades de uno de los matrimonios más mediáticos del mundo.

En el documental, la Spice Girl se sincera sobre la decisión que tomó el jugador de dejar el equipo de los red devils tras varios desencuentros con Álex Ferguson y fichar por el equipo merengue. En un principio, Victoria no lo llegó a entender. Pero lo que le terminó de 'rematar' fue cuando desde la revista Vogue España le atribuyeron unas declaraciones que ella niega: "España huele a ajo".

Otro de los momentos que han generado más morbo es cuando Victoria se rompe al hablar de la infidelidad de su marido con Rebeca Loss, su asistente personal. "Ha sido lo más duro de mi vida", reconoce la artista, mientras que David dice que "no sé cómo sobrevivimos a eso, la verdad. Victoria lo es todo para mí. Verla tan herida fue muy difícil, pero somos luchadores".

[Eva Longoria se suelta en español en ‘EH’: "Tienes que coger un amante para aprender idiomas"]

Sin embargo, hay otro fragmento de la miniserie que se ha hecho viral en redes sociales. Corresponde al primer capítulo. En él, Victoria aparece en una entrevista del documental asegurando que su familia era de clase obrera. De ahí la polémica. "Venimos de familias que han trabajado mucho. Nuestros padres trabajan mucho. Somos de clase obrera", son sus palabras textuales.

David, al otro lado de la puerta, se cuela en plena grabación espetando "sé honesta". "Soy sincera", contesta ella. "Sé sincera", insiste varias veces para preguntar para acabar de retratar a su mujer con una pregunta: "¿En qué coche te llevaba tu padre al cole?". "Mi padre...". "No, responde". "Mi coche...". "¿Qué coche?", se enzarzan. "No es una respuesta fácil", alega Victoria mientras el exjugador sigue en sus trece: "¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?". "Depende". "No".

Finalmente, la empresaria accede a dar una respuesta sincera ante la insistencia de su marido: "Ok. En los 80, mi papá tenía un Rolls-Royce". "Gracias", responde, ahora sí, un satisfecho David Beckham. El extracto del documental ha recorrido las redes sociales como la espuma, aunque Victoria no sale muy bien parada de él, debido al clasismo que desprenden sus palabras. Como saben, el Rolls-Royce es un vehículo de alta gama.

¿Victoria es clase obrera? David Beckham hace la verificación de datos 🎯#Beckham pic.twitter.com/LBeCqk0rwu — Netflix España (@NetflixES) October 5, 2023

Sigue los temas que te interesan