Tensión entre Samanta Villar y Pedrerol por el fútbol femenino: “Este debate no me interesa, no es serio”

Uno de los temas que han centrado los programas informativos de este primer jueves del mes de octubre es la polémica que se ha generado alrededor de Alfonso Pérez. El que fuese futbolista del Real Madrid y ahora entrenador daba nombre al estadio de fútbol del Getafe C.F.. Sin embargo, una entrevista que ha concedido a El Mundo levantó ampollas cuando afirmó que le parecía “muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos”, pero que “no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo”. Por ello, el ayuntamiento de la localidad madrileña ha retirado su nombre del recinto.

En Espejo Público, el asunto se ha comentado con Josep Pedrerol, presentador del programa El Chiringuito en laSexta y Mega, y allí ha mantenido un tenso debate con Samanta Villar. “Yo cuando era un chaval y salía del colegio íbamos a jugar un partido, en una zona cercana al colegio, y había un portero, un vigilante. Salíamos a jugar todos los chicos, y una chica, y a la chica le prohibía jugar. Con lo cual estamos de acuerdo en que hemos evolucionado. Pero el fútbol ha estado mal visto, en esta sociedad machista, que la mujer jugase. Sin embargo, jugaba al tenis, el voleibol, y por eso en el tenis ha crecido más”, introducía el periodista.

Así, Pedrerol quiso echar un capote a Alfonso Pérez, recordando que dijo en su día Rafa Nadal sobre que las mujeres generan más beneficios en el mundo del modelaje que los hombres porque “esto es la ley de la oferta y la demanda”.

Samanta Villar entonces le decía cómo las mujeres están pidiendo profesionalizar el deporte con un salario de 30.000 euros al año. “No va a haber oferta si no se ponen los medios a favor de ese espectáculo”, valoraba la que fuese conductora de 21 días. Pedrerol, sin embargo, insistía que las mujeres no lograrán que se llenen los estadios, y que esto sucederá “a lo mejor con el tiempo”. “El fútbol femenino gracias al mundial ha crecido, y es bueno. Pero no queramos equipararlo desde ya. Esoty de acuerdo en una parte con Alfonso, y otras no”, continuaba exponiendo.

Pero Samanta no estaba de acuerdo con la exposición de su compañero. “Les impedimos que se profesionalicen, no les damos los medios…”, defendía la comunicadora. “Ese debate populista. El populismo tuyo no me interesa”, le respondía Pedrerol. “Yo en este debate creo que no merece la pena, no me interesa nada. No es serio”, insistía.

“Lo que no es serio es que cobren 30.000 euros al año”, volvía a defender Villar, mientras Pedrerol no dejaba de pedir “un debate serio para la gente que nos ve, por favor. ¡Que tiene que mejorar el fútbol femenino, por supuesto, pero lo tuyo me parece una broma!”, lamentaba el de Jugones, que recordaba que él había ido al magacín matinal de Susanna Griso a hablar del mundial de fútbol, “que es una gran alegría. Y que defiendo el fútbol femenino para que mejore condiciones, pero el populismo este no lo defiendo”. “Él no se da cuenta de que cuando se destaca que no generan los mismos resultados se olvidan de destacar que tampoco tienen las mismas condiciones”, terminaba diciendo Samanta.

