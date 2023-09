Gloria Camila frena a Gema López en ‘Espejo Público’ cuando intenta hablar en directo con Ortega Cano

En Espejo Público, Gloria Camila Ortega se tornó una de las protagonistas de la entrega de este jueves. En la sección Más espejo, que conduce Gema López, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado opinó de temas de actualidad, como el embarazo de Gabriela Guillén, que espera un hijo de Bertín Osborne, o de la vida de Froilán en Abu Dabi.

Mientras hablaba del sobrino del rey Felipe VI, Gema López cortó su discurso para destacar que su padre estaba allí en el plató arropándola en su trabajo. La periodista era consciente del interés que suponía tener al torero en las instalaciones de Atresmedia, sobre todo, desde que su exmujer Ana María Aldón se haya comprometido con otro hombre al año de separarse y en un programa en directo.

Tal como contaba Gloria Camila, José Ortega Cano había acudido para acompañarla, y Gema aprovechó para hacerle una propuesta peliaguda. “¿Tú me permites que le atraque y vayamos a saludar a tu padre?”, le preguntaba a su compañera. Gloria no pudo evitar un gesto de desagrado ante la petición, y se negó de forma concisa. “No, porque yo no lo he traído para eso. Si le aviso con tiempo, estoy seguro de que él estará encantando”, relataba la que fuese concursante de Supervivientes. “Pero no le voy a poner ahora en ese compromiso”, terminaba, dejando claro cuál es su trabajo y por qué cosas no está dispuesta a pasar.

“Lo respetamos”, decía Susanna Griso. Pero las cámaras del programa aprovecharon la ocasión para sacar en plano a Ortega Cano, que estaba entre bambalinas. Gloria entonces volvió a saltar en su defensa, y manteniendo la misma actitud. “¡Pero le estáis enfocando y el pobre está ahí detrás!”, se quejaba, sin ocultar el enfado en su cara.

Para bajar el tono, Gema López puso entonces el valor lo bonito que es que su padre quiera acompañarle y que quiera estar con ella. “No sabía que estaba, me estoy enterando ahora”, reconocía Griso, que mandaba un saludo al torero y le invitaba a aparecer en cualquier otro día en el magacín de Antena 3. Susanna, además, quiso animar a Gloria Camila a crecer dentro del programa realizando entrevistas, tal como ella misma había comentado anteriormente, y le propuso el nombre de Froilán para que debute.

