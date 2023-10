Mayte Ametlla busca trabajo tras el fin de ‘Sálvame’, delante o detrás de las cámaras: “Es duro”

La recta final del programa Sálvame estuvo llena de nuevos rostros, como el de Adela González o Mayte Ametlla. En el caso de Mayte, llegó al programa de La Fábrica de la Tele a mediados del año 2022, y daba información de temas que resultaban delicados o polémicos. Además, tuvo algún que otro enfrentamiento con los compañeros del plató, como Lydia Lozano o Kiko Hernández, y protagonizó algún desliz, como la vez que se filtró el número de Antonia Dell’Atte. Ella tenía una forma de comunicar que la diferenciaba del resto, por su profunda voz y su particular forma de manejar la ironía.

Aunque semanalmente se colaba en nuestras casas con este magacín, desde que acabase el pasado junio no está encontrando nuevos retos profesionales, tal como ha desvelado en una entrevista para la revista Lecturas. A este medio le ha dicho que la cancelación de Sálvame para ella fue algo “muy triste” porque estaba “aportando cosas nuevas de mi perfil profesional y creía que íbamos a durar más tiempo. Para mí era un punto de aire fresco porque yo siempre he estado dirigiendo programas de televisión”, explica. Y es que ella era directora de programas como Supervivientes, aunque ahora la relacionemos con Sálvame.

El programa que conducían Adela González, Jorge Javier Vázquez o María Patiño le estaba permitiendo mostrar “otro lado de mi profesionalidad”, aunque reconoce que todos eran sabedores de que su fin “estaba a punto de llegar porque cuando cambiara la directiva no era el formato más adecuado para lo que ellos querían imponer”. Sí valora, sin embargo, que fue “inesperado solo por la forma que fue y que para mí fue antes de lo previsto”. Hay que recordar que el fin de Sálvame lo adelantó en mayo el diario El Mundo con una exclusiva en la que hablaba del fin de la telebasura; hasta ese momento ninguno de los trabajadores del formato había recibido información sobre el inminente final un mes después.

“Sálvame para mí fue un máster en entretenimiento, creo que ahí están algunos de los mejores profesionales del sector. Hay gente que sabe muchísimo”, afirma sobre sus compañeros. Algunos como Terelu Campos, Carmen Borrego, José Antonio Avilés, Adela González o Pilar Vidal han encontrado trabajo dentro o fuera de Mediaset, pero ella no ha tenido tanta suerte, y por ello, anda buscando empleo.

Según su relato, ha contactado con productoras, pero “no hay nada seguro ni firmado. Es duro. Busco estabilidad en este momento de mi vida. Busco trabajar en lo que sé, lo que me apasiona y de lo que he vivido siempre dando lo máximo. Sigo pensando en trabajar detrás de las cámaras porque me divierto muchísimo y aporto muchos conocimientos, pero también me gustaría aportar algo delante de ellas”, indica Ametlla, que ha dirigido varios debates de la temporada reciente de Lazos de sangre en TVE.

