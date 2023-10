Anabel Pantoja llama cabreada de ‘Vamos a ver’: “Que dejen de meter mierda entre mi prima y yo”

Isa Pantoja se dará el sí quiero con Asraf Beno el próximo 13 de octubre, con Jorge Javier Vázquez como padrino. Ambos se conocieron hace unos años en la casa de GH VIP, y, casualmente, el mismo año que el formato ha regresado a Telecinco pasarán por el altar. La boda de la hija pequeña de Isabel Pantoja ha sido un tema recurrente en los últimos meses en los programas de corazón, especialmente, dentro del universo de Telecinco. Y es que, aparentemente, estará marcada por la ausencia de sus familiares más directos: en la actualidad no tiene trato con su hermano Kiko Rivera, y en Cuentos chinos confirmó también que su relación con la tonadillera es nula.

En la mañana de este jueves, en Vamos a ver han apuntado que la boda de Isa no tendrá una gran celebración previa; y es que, según apuntaban, no contaría con una clásica despedida de soltera. Al respecto, la colaboradora Giovanna González aseguró que “de momento no hay esa despedida de soltera que estaba prevista que se celebrarse. Isa habría recibido una nueva traición familiar, y habría sido de Anabel Pantoja”, relataba, añadiendo que esta traición se debería a un asunto de índole económico.

La periodista avanzaba que la despedida de soltero se iba a grabar, y que al conocerlo, Anabel Pantoja habría solicitado “un caché muy elevado. No se baja de la burra, dice que no, que no, y la consecuencia es que su prima se queda sin despedida”. “Todo el mundo quería sacar dinero y la única perjudicada ha sido Isa Pantoja”, comentaba al respecto.

Alexia Rivas, también presente en el plató, contó que ella iba a ser una de las participantes de la despedida, “como hacen el resto de los mortales”, yendo a un bar, y que Anabel estaría en ese grupo. La gente no podría reunirse finalmente por motivos de agenda, pero “al parecer habría otra, que yo desconozco, que es de la que habla Giovanna”.

“Toda la boda es un negocio, esto es parte del negocio y Anabel prefirió no bajarse unos eurillos”, insistía González, que citaba a otra amiga que iba a ser la única que no cobraría un caché. De sobre cómo iba a ser la emisión, se habló de una productora, “la misma que hacía Supervivientes”, es decir, Bulldog TV.

Entonces Anabel Pantoja decidió llamar al teléfono de Adriana Dorronsoro, quien aseguró que “estaba calentita”, pero no se llevó a cabo una comunicación. Adriana aseguró que Anabel dice que es todo es mentira, y que le parece una falta de respeto todo lo que se está contando. “Que con su prima todo está bien y niega que pidiese cualquier parte del caché”, insistía.

Anabel entonces volvió a llamar a Dorronsoro y puso el teléfono en altavoz. “Estoy flipando”, detallaba la sevillana. “No entro en nada, no digo nada y a mí me ponen esto. “Giovanna, ¿no tienes mi teléfono?”, le preguntaba a la colaboradora del matinal, y aseguraba saber con quién habría hablado. “Yo no pido dinero para ir a la boda ni a la despedida de nadie. Voy porque me sale del corazón, porque es mi prima. Y ya estoy harta. Si fuese verdad tendría todo el derecho, y como es mentira, entro y lo desmiento. No me presento en Telecinco porque me pilla lejos”, decía la influencer.

Anabel, que tenía un todo de gran enfado, aseguró que solo estaba esperando que me dijeran una fecha concreta para la despedida, y realizó una petición concreta a Giovanna: “Que deje de meter mierda entre mi prima y yo. Que se casa mi prima y que no intenten enturbiar esto, que yo no tengo que bajar unos eurillos. Que ni siquiera quiero un euro. A partir de ahora los periodistas tienen que contrastar, como ha hecho Adriana, que ha hablado con Isa y conmigo”, exclamaba, antes de colgar.

