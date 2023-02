Isa Pantoja y Asraf Beno: la boda del año que no habría sido posible sin ‘Gran Hermano VIP’

La pasada semana, Isa Pantoja dejaba sonar campanas de boda, exclusiva mediante. El próximo otoño se dará el sí quiero con su pareja, Asraf Beno. Un evento que está llamado a llenar tíos de tinta en las revistas del corazón, y buenas horas de noticias, tertulias y comentarios en los programas de televisión, sobre todo, de Telecinco.

De hecho, ya han comenzado a darse detalles de cómo será la ceremonia, o mejor dicho, cómo no será. Y es que en Sálvame apuntan que los padres de Asraf no acudirán a la cita, pues Isa no tendría buena relación con su familia política. “Al padre no le gusta que salga en la tele, y a la familia tampoco. No le gusta cómo actúa”, apuntó una fuente al programa, una mujer que sería vecina en Marruecos de la familia del modelo. “Para su padre es como una deshonra”, insiste, en ese distanciamiento de posiciones, destacando como algo grave que la sevillana no sea musulmana. Isa, por su parte, ha tenido que desmentir estas y otras informaciones en El programa de Ana Rosa, donde ejerce de colaboradora.

“De cinco personas que son en esta familia, solo Anuar y Asraf son públicos. Esta pregunta de si me llevo bien con los padres siempre sale, y me parece genial. Yo entiendo que esto es tele, no me importa que se comente, y hablo en plural”, exponía Pantoja. Sin embargo, pidió que no se hable del tema de la religión, porque “al final lo que provocan es que la gente en redes nos ponga mensajes de odio sobre el machismo y la religión”.

Volviendo a las declaraciones de la vecina de Sálvame, hay que destacar, sin embargo, que precisamente fue a través de la televisión como ambos jóvenes se conocieron. Era el año 2018, y coincidieron como concursantes de Gran Hermano VIP. Ella ya había participado en Supervivientes, había dado muchas entrevistas y sabía cómo iba la cosa; él, sin embargo, llegó con un perfil bajo y casi anónimo. Su único aval para ser VIP es que ejercía como modelo, y que había ganado un certamen de Míster Universo. Como se supo más tarde, no sería el Míster Universo que todo el mundo tendría en mente, sino un concurso celebrado en Perú llamado Míster Universo Mundial, en el que también participaban chicas y niñas, y en la que solo participaban modelos de una docena de países.

Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra vivieron sus primeros acercamientos. La chispa entre ellos surgió, a pesar de que muchos dudaban que fuese cierto el flechazo y no un mero montaje para aparecer más horas en pantalla. En cierta ocasión se escondieron bajo la cama, y él aseguraría más tarde que hubo besos, y ella, que no.

La organización del programa no quiso que los tortolitos pudiesen volar a su aire, y por ello, metieron en la casa a Omar Montes. El cantante madrileño era entonces pareja de Isa, y estaba dispuesto a dinamitar la casa. Nada más llegar tuvo un cara a cara con Asraf que hizo a todo el mundo pensar que llegarían a las manos de un momento a otro. “Me manchas la zapatilla encima que me jodes la novia”, le dijo al modelo. “¿Te parece bien tirarte encima de una mujer que tiene novio? Tú no eres gilipollas”, le preguntó también en su primer encuentro, orquestado en el confesionario. “A mí no me decía lo mismo. Yo con ella no he hecho nada”, le respondía Asraf. Esa misma noche, Isa se convertía en la primera expulsada de la edición.

#GHVIP25S #ghvip6

Asraf reconoce que tiene pareja y está casado!!! Muy fuerte!!! Jajaja pic.twitter.com/sGUOXxQPO1 — julia salas lopez (@jsalalop) September 25, 2018

Lo cierto es que, más allá de su unión a Isa, Asraf se dejó conocer poco en la casa donde todo se ve y se oye. Y por doquier se sembraban dudas sobre su pasado, o sobre sus gustos. Omar Montes insinuó que Asraf era homosexual. En una fiesta le invitó a acostarse con una Miriam Saavedra que se había dejado llevar por las cosas. Como el modelo se negó, le preguntó si es que no le gustaban las mujeres.

Y en otra charla dio a entender, de forma tímida, que ya estaba casado con una mujer “de allá” (de Marruecos), que tendría 34 años, y que tenía dos hijos. Un asunto que nunca más volvió a tratarse, ni en GH ni en los programas en los que se ha analizado su vida.

Hubo que esperar que Gran Hermano VIP acabase para ver en qué quedaba la cosa entre los tortolitos. Si iba en serio o había sido un tonteo provocado por el encierro y el roce diario. Y ahí demostraron que de verdad estaban interesados en conocerse, sin prisas: el primer beso no se vio hasta febrero de 2019.

Ambos comenzaron entonces una carrera en televisión, que les llevó a colaborar en todo tipo de espacios, e incluso, como pareja, concursaron en La casa fuerte. Su relación se ha puesto en tela de juicio en muchas ocasiones, y se han sacado vídeos en los que aparecían discutiendo fuertemente. Eso no ha impedido que ambos pongan fecha para casarse, y de paso, facilitar a los programas de corazón una gran variedad de contenidos para los meses venideros.

